Hollanda Başbakanı Rutte seçimlerden sonra siyaseti bırakacağını açıkladı

Hollanda'da yaşanan mülteci krizi sonrası hükümetin düşmesinden sonra açıklama yapan başbakan Rutte, yapılacak seçimlerden sonra siyaseti bırakacağını açıkladı.

Hollanda Başbakanı Rutte seçimlerden sonra siyaseti bırakacağını açıkladı

Ülkelerindeki mültecilerden dolayı siyasi kriz yaşanan Hollanda'nın mevcut başbakanı Rutte seçimlerden sonra siyaseti tamamen bırakacağını açıkladı.

2010'dan beri görevde olan Rutte, parlamentoya yaptığı sürpriz duyuruda, 'Seçimlerden sonra yeni hükümet yemin ettiğinde siyaseti bırakacağım' dedi.

Rutte, geçen hafta cuma günü dördüncü kabinesinin istifasını sunmuştu.

NE OLMUŞTU?

savaş bölgelerinden gelen mültecilerin barış sağlandığında ülkelerine dönmelerini öneren bir yasa tasarısı hükümet ortakları arasında uzun süredir tartışmalara yol açıyordu.

Başbakan Mark Rutte, her ay ülkeye gelen mülteci sayısını 200 ile sınırlamak istiyor, aksi takdirde hükümeti bırakacağını söylüyordu. 12 yıldır başbakanlık yapan Rutte, sözünü tuttu. Hollanda'da mülteci politikası nedeniyle hükümet düştü.

Öne Çıkanlar
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu?
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu?
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”
AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”
'Çocuğuma bir şey alamıyorum' diyen AKP'li kadın sokak röportajında bakın kimi suçladı
'Çocuğuma bir şey alamıyorum' diyen AKP'li kadın sokak röportajında bakın kimi suçladı
Özgür Demirtaş'tan vergiler ve zam yağmurları için iktidarı kızdıracak yorum
Özgür Demirtaş'tan vergiler ve zam yağmurları için iktidarı kızdıracak yorum
Son Haberler
Ankaragücü Mert Çetin'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Spor
Ankaragücü Mert Çetin'i kiralık olarak kadrosuna kattı.
Düzce’de su kesintisi devam ediyor Güncel
Düzce’de su kesintisi devam ediyor
Flaş... Flaş... 14 bin 900 ilaca KDV zammı Güncel
Flaş... Flaş... 14 bin 900 ilaca KDV zammı
Bu reklama tıkladı hayatının şokunu yaşadı. 145 bin lira dolandırıldı Teknoloji - Otomotiv
Bu reklama tıkladı hayatının şokunu yaşadı. 145 bin lira dolandırıldı
Sakarya'da denize girmek yasaklandı Güncel
Sakarya'da denize girmek yasaklandı
Komedi filmini aratmayan olay Kültür Sanat
Komedi filmini aratmayan olay
Fabrikada zehirlenme paniği: 15’in üzerinde işçi hastaneye başvurdu Güncel
Fabrikada zehirlenme paniği: 15’in üzerinde işçi hastaneye başvurdu