Hollanda Başbakanı Rutte seçimlerden sonra siyaseti bırakacağını açıkladı

Ülkelerindeki mültecilerden dolayı siyasi kriz yaşanan Hollanda'nın mevcut başbakanı Rutte seçimlerden sonra siyaseti tamamen bırakacağını açıkladı.
2010'dan beri görevde olan Rutte, parlamentoya yaptığı sürpriz duyuruda, 'Seçimlerden sonra yeni hükümet yemin ettiğinde siyaseti bırakacağım' dedi.
Rutte, geçen hafta cuma günü dördüncü kabinesinin istifasını sunmuştu.
NE OLMUŞTU?
savaş bölgelerinden gelen mültecilerin barış sağlandığında ülkelerine dönmelerini öneren bir yasa tasarısı hükümet ortakları arasında uzun süredir tartışmalara yol açıyordu.
Başbakan Mark Rutte, her ay ülkeye gelen mülteci sayısını 200 ile sınırlamak istiyor, aksi takdirde hükümeti bırakacağını söylüyordu. 12 yıldır başbakanlık yapan Rutte, sözünü tuttu. Hollanda'da mülteci politikası nedeniyle hükümet düştü.