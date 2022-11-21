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Yazık oldu Senegal'e. Böyle yener Hollanda

Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş Senegal Hollanda maçını yazdı.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 21:07
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Hollanda takımdı. Senegal ise yıldızlar karması

Yazık oldu Senegal'e. Böyle yener Hollanda
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GÜREL YURTTAŞ / Yeniçağ

Doğrusu en çok merak ettiğim maçlardan biriydi Senegal Hollanda buluşması.
Bir tarafta adeta Avrupa takımlarından seçilen yıldızlar karması Senegal. Diğer tarafta Avrupa futboluna her zaman damga vurmuş, ekol yaratmış Hollanda.
Gollü bir maç bekliyordum, yanıldım.
Bu kadar savunma garantili oynayacaklarını; özellikle de Hollanda'nın hiç ummamıştım.
Her zaman forvetleri ile parlayan Hollanda, bu kez defans oyuncularıyla ön planda.
Takımın en önemli yıldızı Depay, sakatlıktan yeni çıkmasından da olacak yedekler arasındaydı. Bizim Weghorst da öyle.
Weghorst hep kenarda kaldı ama Depay ikinci yarıda girdi oyuna. 
Hollanda'nın savunma garantisini öne alan oyununa Senegal de kandı. Özellikle ilk yarı ortada bir maç şeklinde geçti. Senegal'de Mane'nin olmaması büyük eksiklikti. 
İkinci yarı Senegal, Hollanda'nın etkisinden kurtulur gibi oldu. Üst üste oyuncu değişiklikleriyle hücumda daha çok görülmeye başladı. Kaleyi de yokladılar aslında. Ama Hollanda kalecisi Noppert'i geçemediler.
Sonra kurt hoca Van Gaal'in oyuna müdahalesini izledik. Çok ince dokunuşlardı bunlar ve savunmayı boşlamadan gol aramayı düşündüğü ortadaydı.
85'te de hedefine ulaştı Van Gaal. de Jong ortaladı, Senegal'in Chelseli kalecisi Mendy boşa çıktı, Gakpo da kafayı yapıştırdı: 1-0.
Skor avantajını ele geçiren Hollanda kolay kolay maçı bırakır mı? Bırakmadı. Sonra süreye oynadı, Senegal'in yıldızlarını da oynatmadı.
90+8'de de klasını gösteren Depay'ın temelini attığı pozisyonda yine kaleci Mendy'in topu sektirmesinde yetişen Klassen durumu 2-0 yaptı.
Şu bir gerçek. Ne kadar şöhretli oyuncuların olursa olsun. Takım olabilmek önemli.
Hollanda takımdı.
Senegal ise yıldızlar karması.
Gerçi iki takım arasındaki futbolda 2-0'lık fark yoktu. 
Hele tribündeki renkli taraftarlarına bakarsan Senegal'e de yazık oldu aslında.
Ama Hollanda kılpayı farkla öndeydi ve takım olmanın karşılığını aldı.

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