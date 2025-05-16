Hollanda ticaret fazlasında düşüş

Hollanda’nın Mart ayında ticaret fazlası geçen yılın aynı dönemine göre gerileyerek 13,33 milyar avrodan 12,45 milyar avroya indi. Hollanda Merkez İstatistik Kurumu (CBS) verilerine göre, ithalat yıllık bazda yüzde 3,7 artarak 59,15 milyar avroya ulaştı. Bu artış, hem Avrupa Birliği ülkelerinden yapılan alımlardaki yüzde 3,3’lük yükseliş hem de AB dışı ülkelerden yapılan ithalattaki yüzde 4’lük artıştan kaynaklandı. İthalatta özellikle gıda ve canlı hayvanlar yüzde 18, hammadde yüzde 8,2 ve kimyasal ürünlerde yüzde 14,1 artış dikkat çekti.

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İHRACATTA YAVAŞLAMA

Mart ayında ihracat yüzde 1,7 büyüyerek 71,6 milyar avroya çıktı. İhracat artışı hem AB ülkelerine yüzde 0,9 hem de AB dışı ülkelere yüzde 3 olarak gerçekleşti. Gıda ve canlı hayvanlar ihracatında yüzde 11,4, hayvansal ve bitkisel yağlarda yüzde 12,8 ve kimyasal ürünlerde yüzde 10,4 oranında artış gözlemlendi. Ancak ihracattaki bu artış, ithalatın gerisinde kalarak ticaret fazlasının daralmasına yol açtı.

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YILIN İLK ÇEYREĞİNDE TİCARET FAZLASI DARALDI

2025 yılının ilk üç ayında Hollanda’nın ticaret fazlası 34,43 milyar avro olarak kaydedildi. Bu rakam, 2024’ün aynı dönemindeki 36,45 milyar avro seviyesinden geriledi. Ticaret açığına yönelik bu trend, ülkenin dış ticaretinde daha dengeli ancak daha sınırlı bir büyümeye işaret ediyor.

Hollanda, özellikle kimya, gıda ve hammadde sektörlerinde güçlü bir ticaret hacmine sahip. Ancak küresel piyasalardaki belirsizlikler, tedarik zincirindeki aksaklıklar ve artan enerji maliyetleri, ihracat artışını yavaşlatırken, ithalat talebini yükseltti. Uzmanlar, ekonomik dengelerin korunması için Hollanda’nın dış ticaret stratejilerinde çeşitlendirme ve yüksek katma değerli ürünlere odaklanmanın önemini vurguluyor.