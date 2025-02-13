Hollanda’da enflasyon son yedi ayın en düşük seviyesini gördü

Hollanda’da yıllık enflasyon oranı, Ocak 2025 itibarıyla yüzde 3,3’e gerileyerek son yedi ayın en düşük seviyesine ulaştı. Hollanda İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, bu oran önceki ay yüzde 4,1 seviyesindeydi. Enflasyondaki düşüş, özellikle konut ve kamu hizmetleri fiyatlarında yaşanan yavaşlamadan kaynaklandı. Bu kalemde fiyat artışı yüzde 3,6'ya gerileyerek Aralık 2024’teki yüzde 4,4 seviyesinin altında kaldı. En büyük etken, bir önceki ay yüzde 0,5 artan enerji fiyatlarının Ocak ayında yüzde 4 düşmesi oldu.

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Ulaşım sektöründe de enflasyonun yavaşladığı görüldü. Aralık ayında yüzde 2,2 olan fiyat artışı, Ocak ayında yüzde 1,2’ye geriledi. Kültür ve eğlence harcamalarındaki enflasyon oranı da yüzde 2,6’dan yüzde 1,8’e düştü. Bunun yanında, ev eşyaları ve mobilya fiyatları gerilemeye devam etti. Aralık ayında yüzde 1,7 oranında düşen bu ürünlerin fiyatı, Ocak 2025’te yüzde 1,2 azaldı.

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Ancak, gıda fiyatlarında enflasyon hız kazandı. Aralık 2024’te yüzde 3 seviyesinde olan gıda enflasyonu, Ocak ayında yüzde 3,5’e yükseldi. Aylık bazda değerlendirildiğinde ise tüketici fiyatları Aralık ayında yüzde 0,1 artış göstermişken, Ocak 2025’te yüzde 0,2 oranında geriledi.

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Avrupa Birliği genelinde karşılaştırma yapmak amacıyla kullanılan uyumlaştırılmış tüketici fiyat endeksi (Harmonized CPI) ise yıllık bazda yüzde 2,9 artış gösterdi. Bu oran, Aralık ayında yüzde 3,9 olarak kaydedilmişti.

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Enflasyon oranındaki düşüş, Hollanda’daki hane halkı için alım gücünün artmasına ve ekonomik istikrarın sağlanmasına yönelik olumlu bir işaret olarak değerlendiriliyor. Ancak, gıda fiyatlarındaki artışın devam etmesi, hanelerin günlük harcamaları üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Ekonomistler, enerji fiyatlarındaki dalgalanmanın ve küresel ekonomik gelişmelerin önümüzdeki aylarda enflasyon üzerinde belirleyici olacağını belirtiyor.