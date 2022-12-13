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Hollanda'da Türk belediye başkanı görevine başladı

Hollanda'da ilk defa Türk bir vatandaş, belediye başkanı oldu. Huri Şahin, yemin ederek resmen görevine başladı.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 10:13
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Hollanda'da ilk Türk belediye başkanı Huri Şahin görevine başladı

Hollanda'da Türk belediye başkanı görevine başladı
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Aslen Adanalı olan, Hollanda'nın Deventer kentinde doğan 47 yaşındaki Huri Şahin, Rijswijk kentine belediye başkanı olarak atandı. Şahin, Rijswijk Belediyesinde düzenlenen tören ile birlikte yemin ederek, resmen göreve başladı.

Törende yaptığı konuşmada, yakın zamanda vefat eden babasının 60'lı yıllarda işçi olarak Hollanda'ya geldiğini belirten Şahin, "Babam hiç okula gitmemişti ama yine de yazmayı öğrenip kendini daha da geliştirmeyi başardı, çünkü çok sabırlı ve kararlıydı. Hayatında adımlar atmaya cesaret etti. Bu bana göre ilham verici" ifadelerini kullandı.

'TÜM İNSANLARI DİNLEYEN İLGİLİ BİR BAŞKAN OLMAK İSTİYORUM'

Şahin, "Savunmasız insanlar göz ardı edilmemelidir. Kendi deneyimlerimden biliyorum ki bazen belediyeden gelen bir mektup, birinin hayatında çok önemli bir fark oluşturabilir. Rijswijk kentinde yaşayan tüm insanları dinleyen ilgili bir belediye başkanı olmak istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"Saygı" kelimesinin kendisi için bir anahtar olduğunu dile getiren Şahin, "Diyaloğu, tanışmayı, birbirimizi daha iyi tanımayı seviyorum. Ancak bu şekilde ilerleyebiliriz" diye konuştu.

Şahin, Rijswijk Belediye Başkanı ve ülkede ilk Türk belediye başkanı olmaktan dolayı mutlu ve gururlu olduğunu söyleyerek, "Belediye yönetimine büyük destekte bulunmak, halka ve vatandaşlara çok yakın bir belediye başkanı olmak istiyorum. İyi ve kötü zamanlarında her zaman onların yanında olmak istiyorum." dedi.

PEK ÇOK ALANDA ÇALIŞTI

Şahin'in kariyerinde, belediye meclis üyeliği, belediye encümen üyeliği, Çocuk Hakları Derneği Başkanlığı, Hollanda Danıştayı Başkan Yardımcısı Sekreterliği gibi farklı görevler bulunuyor.

Hollanda'da belediye başkanı, iş başvurusu yapılması üzerine belirli prosedürler uygulanarak Kral tarafından seçiliyor.

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