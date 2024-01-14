Hollanda'da Kuran-ı Kerim'e çirkin saldırı. Türkler ve Müslümanlar anladıkları dilden cevap verdi

Kaynak: Haber Merkezi
Hollanda'da Kuran-ı Kerim'e çirkin saldırı. Türkler ve Müslümanlar anladıkları dilden cevap verdi
Hollanda’nın Arnhem şehrinde Kur’an-ı Kerim yakmak isteyen bir gruba Türkler ve Müslümanlar müdahale etti.

Avrupa’da aşırı sağcı grupların İslam'a ve Kur’an-Kerim’e karşı saldırıları devam ediyor.

Provokasyon için yine harekete geçen Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) adlı sağcı bir grup, Hollanda’nın Arnhem şehrinde Arnhem Belediyesi’nden aldıkları izinle Kur’an-ı Kerim yakmaya çalıştı.

Arnhem şehrinde yaşayan Türkler ve Müslümanlar, yapılacak eylemin yasaklanması için belediyeye başvurdu ancak talepleri reddedildi.

Yaşananlara rağmen aşırı sağcı PEGIDA taraftarları polis ekiplerinin koruması eşliğinde çirkin eylemi gerçekleştirmek için olay yerine gitti.

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POLİSLER MÜSLÜMANLARA COPLA MÜDAHALE ETTİ

Ancak Türkler ve Müslümanlar da bölgeye gitti. Bir İslam düşmanı, Kuran’ı yakmaya çalışırken müdahale ettiler ve yapılan eyleme engel olmaya çalıştılar. Polis ekipleri ise PEGIDA’cıları durdurmaya çalışan Müslümanlara copla müdahale etti.

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