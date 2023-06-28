İsveç’ten skandal karar. Kuran yakma eylemine yine izin verdiler

İsveç polisi tarafından yapılan açıklamada, Kurban Bayramı'nda ülkede bir cami önünde Kur'an-ı Kerim yakmak için yapılan başvuruya onay verildiği duyuruldu.

Eylemin başkent Stockholm'deki merkez caminin önünde gerçekleştirileceği belirtildi.

İsveç Yüksek Mahkemesi, polisin Kur'an-ı Kerim yakma yasağının yasalara aykırı olduğuna hükmetmişti.

PALUDAN KURAN YAKMIŞTI

Rasmus Paludan, 2022''de Paskalya tatili boyunca İsveç''in Malmö, Norköpin, Jönköping kentleriyle başkent Stockholm''de Kur''an-ı Kerim yakma provokasyonlarını sürdürmüştü.

Paludan''ın durdurulmasını isteyen göstericiler de yollarda lastikler yakarak polise taşlarla saldırmıştı.

Çıkan olaylarda, 104 polis ve 14 gösterici yaralanmış, 20 polis aracı da yakılarak tahrip edilmişti.

Türkiye''nin Stockholm Büyükelçiliği önünde de Kur''an-ı Kerim yakmıştı

Paludan, İsveç''in başkenti Stockholm''de 21 Ocak''ta Türkiye''nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur''an-ı Kerim yakmıştı.

Kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan''ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.

"AMACIM TÜRKİYE'YE GOL ATMAKTI"

Provokasyonlarının ardından açıklama yapan Paludan, Türkiye'nin ve dünyanın tepkisini çeken provokasyonu sonrasında "korktuğunu" söyledi. Danimarkalı aşırı sağcı Paludan dakikada 20 ölüm tehdidi aldığını açıkladı. Amacının Türkiye'ye gol atmak olduğunu, ancak "İşlerin isteği gibi gitmediğini" söyleyen aşırı sağcı politikacı, "Bu kadar insanın beni ölümle tehdit etmesine üzüldüm." ifadelerini kullandı.

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ

Paludan'ın yaptığı provokasyonun ardından Ankara - Stockholm hattında ilişkiler gerilmişti.

Türkiye, Finlandiya'nın başvurusuna yeşil ışık yakarken İsveç'in NATO üyeliğine onay çıkmamıştı.

Stockholm yönetimi temmuz ayında Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak NATO Zirvesi'nde birliğe üye olmayı bekliyor. Türkiye ise henüz İsveç'in üyeliğine yeşil ışık yakmadı.