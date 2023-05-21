Hollanda’da Türk vatandaşları sandık başında

İHA

Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turunda Hollanda seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler oy vermek için sandık başına geldi. Türk vatandaşları, sabahın erken saatlerinde Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliğine gelerek oylarını kullandı. Güvenlik kontrolünden geçen seçmenler, kurulan sandıklarda oyunu verdi.



Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, Rotterdam Başkonsolosu Sevgi Kısacık ile oy verme işlemlerinin ikinci gününde Lahey’de oyunu kullandı. Büyükelçi Ünal, “Bildiğiniz gibi cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Hollanda’da dün başladık ve 5 gün boyunca devam edeceğiz. Bu 5 gün boyunca bütün başkonsolosluklarımız dört yerde sandıklarını yine açtılar. Dünden bu yana yine vatandaşımızın çok yoğun bir teveccühü ve oy kullanmak için gelişinin arttığını görüyoruz. Bundan memnuniyet duyuyoruz. Geçen sefer de belirtmiş olduğum üzere şimdiye kadar yaptığımız tüm seçimlerdeki katılım oranları hep daha da artarak yükseldi. Birinci turda da keza önceki yıllara göre daha yüksek bir katılım oranı olduğunu büyük bir memnuniyetle görüyoruz. Bu defa da seçimlerin Hollanda’daki 4 merkezde başarılı bir şekilde sorunsuz tamamlanmasını temenni ediyoruz. Herkese hayırlı olsun” diye konuştu.



Büyükelçi Ünal ayrıca, dün itibarıyla Hollanda’da 45 bin oy kullanıldığını belirtti. Büyükelçi Ünal, daha sonra alanda incelemelerde bulunarak görevlileri ziyaret etti. Engelli vatandaşlar için de araç temin edilerek oy kullanmaları sağlandı.