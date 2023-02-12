Hollanda'daki Türkler sattıkları yemeklerin gelirini depremzedelere gönderiyor

Amsterdam Lambertus Zijlplein'de bulunan ülkenin en büyük perakende zinciri Albert Heijn (AH) ile anlaşıp, marketin şubesinin önünde lahmacun satışı gerçekleştiren Türkler, elde edilen geliri deprem bölgesine göndereceklerini belirtti.

Hollanda'daki yerleşik Türkler'den Mesut Akbaş, lahmacun satın alarak afet bölgesindekilere yardım etmeyi amaçladığını kaydetti.

Akbaş, "Yerken içimiz rahat değil fakat hayır yapmak için duyar duymaz satın aldık." dedi.

Lahmacun satın almak için sırada bekleyen Hollandalı Greetje Kopper, Türkiye'de yaşanan deprem için çok üzgün olduğunu dile getirerek, "Bende yardım etmek için lahmacun almak istiyorum." diye konuştu.

HAYIR ÇARŞISI

Hollanda Diyanet Vakfına (HDV) bağlı olan Amsterdam Fatih Camii kadın kollarınca düzenlenen "Hayır Çarşısı" adlı kermeste, kadınların yaptığı yiyecekler satışa çıkarıldı.

Amsterdam Fatih Camii din görevlisi Habibe Akçaoğlu, sosyal medya üzerinden organize olan kadınların afet bölgesine yardımda bulunmak için hazırladıkları yemeklerle Hollanda’nın çeşitli mahallelerinde ve camilerinde kurdukları stantlarda satış yaptığını belirtti.

Kahramanmaraş Elbistanlı olduğunu belirten Akçaoğlu, "Hanımlar beni arayıp ülkemiz için bir şey yapmak istiyoruz dedi ve bizde bu hayır çarşısını düzenledik." ifadesini kullandı.

İlk defa bu kadar yoğun geçen bir kermes yaptıklarını kaydeden Akçaoğlu, yemek satışından 7 bin 400 euro, genel bağışlardan 16 bin 600 euro olmak üzere toplam 24 bin euro bağış toplandığını aktardı.

Akçaoğlu, elde edilen gelirin depremzedelere gönderilmek üzere Hollanda Diyanet Vakfına verileceğini kaydederek, bu kermesi daha fazla tekrarlamak istediklerini vurguladı. (AA)