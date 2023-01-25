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Hollanda Polonya'ya sekiz F-35 uçağı gönderecek

Hollanda'dan Polonya'ya gönderilecek sekiz F-35 savaş uçağının ocak sonunda ülkeye ulaşacağı belirtildi.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 12:07
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Hollanda'dan gönderilecek sekiz F-35 uçağın ay sonunda Polonya'da olacak

Hollanda Polonya'ya sekiz F-35 uçağı gönderecek
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Polonya devlet ajansı PAP'ın haberine göre, söz konusu uçaklar NATO'nun doğu kanadını kuvvetlendirmek için kullanılacak.

Hollanda Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait sekiz F-35 savaş uçağının ocak sonunda Polonya'ya ulaşması bekleniyor.

Buna göre, NATO'nun doğu hava sahasını gözlemlemek için dört savaş uçağı kullanılacak. Diğer dört F-35'in de eğitim programında yer alması planlanıyor.

Söz konusu uçakların, Portekiz, Türkiye ve İtalya gibi müttefiklerin uçaklarının bulunduğu Polonya'nın kuzeyindeki Malbork'taki 22. Taktik Hava Üssü'ne konuşlandırılacağı belirtildi. (AA)

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