Hollandalı aktörün Filistin videosu gündem oldu: "Filistinliler canlı canlı yakılıyor. İnsanlıkla alakalı bir sorun var"

Hollandalı aktör Ramsey Nasr'ın programda Filistin hakkında yaptığı konuşma gündem oldu:

"Filistinliler canlı canlı yakılıyor. İnsanlıkla alakalı bir sorun var: İzleyip, müdahale etmemek. Onların ne hayal ettiğini hiç düşünüyor muyuz?İsrail’de ve Avrupa’da tüm esir alınanlar, ölenler isimleri ile anıldı. Yakınları ve akrabaları onlar hakkında televizyon ve gazetelerde çıkan haberleri gördü. Ölenlerin hayatları, hayallerini tanıdık. Bence de doğrusu bu. Ama bir sorum var. Filistinlilerin hayatı bizim için aynı değeri taşıyor mu? Ölen Filistinli çocukların isimlerini de tanıyor muyuz?”