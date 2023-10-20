Hollandalı aktörün Filistin videosu gündem oldu: "Filistinliler canlı canlı yakılıyor. İnsanlıkla alakalı bir sorun var"

Hollandalı aktör Ramsey Nasr'ın programda Filistin hakkında yaptığı konuşma gündem oldu:"Filistinliler canlı canlı yakılıyor. İnsanlıkla alakalı bir sorun var: İzleyip, müdahale etmemek. Onların ne hayal ettiğini hiç düşünüyor muyuz?"

Hollandalı aktörün Filistin videosu gündem oldu: "Filistinliler canlı canlı yakılıyor. İnsanlıkla alakalı bir sorun var"

Hollandalı aktör Ramsey Nasr'ın programda Filistin hakkında yaptığı konuşma gündem oldu:
"Filistinliler canlı canlı yakılıyor. İnsanlıkla alakalı bir sorun var: İzleyip, müdahale etmemek. Onların ne hayal ettiğini hiç düşünüyor muyuz?İsrail’de ve Avrupa’da tüm esir alınanlar, ölenler isimleri ile anıldı. Yakınları ve akrabaları onlar hakkında televizyon ve gazetelerde çıkan haberleri gördü. Ölenlerin hayatları, hayallerini tanıdık. Bence de doğrusu bu. Ama bir sorum var. Filistinlilerin hayatı bizim için aynı değeri taşıyor mu? Ölen Filistinli çocukların isimlerini de tanıyor muyuz?”

Öne Çıkanlar
Futbolcular şimdi yandı. Bu paraları kim ödeyecek. Fatih Terim Fonu'nda savcılıktan flaş karar
Futbolcular şimdi yandı. Bu paraları kim ödeyecek. Fatih Terim Fonu'nda savcılıktan flaş karar
Google Arts and Culture Türkiye tanıtıldı. Cumhuriyetin 100.yılına özel nadide eserler yer alıyor
Google Arts and Culture Türkiye tanıtıldı. Cumhuriyetin 100.yılına özel nadide eserler yer alıyor
MasterChef All Star 124. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
MasterChef All Star 124. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
'Büyükekşi bizim stada zor gelir' diyen kulüp başkanını açıkladı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
'Büyükekşi bizim stada zor gelir' diyen kulüp başkanını açıkladı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Son Haberler
Ağrı’da limon yüklü tır devrildi: 1 yaralı Gündem
Ağrı’da limon yüklü tır devrildi: 1 yaralı
Yol kenarında uyuşturucu madde ele geçirildi Yaşam
Yol kenarında uyuşturucu madde ele geçirildi
Futbolcular şimdi yandı. Bu paraları kim ödeyecek. Fatih Terim Fonu'nda savcılıktan flaş karar Spor
Futbolcular şimdi yandı. Bu paraları kim ödeyecek. Fatih Terim Fonu'nda savcılıktan flaş karar
CNN muhabiri Sara Sidner Batı Şeria'da çekim yaparken tepki topladı: Siz soykırım destekçisisiniz! Gündem
CNN muhabiri Sara Sidner Batı Şeria'da çekim yaparken tepki topladı: Siz soykırım destekçisisiniz!
Van’da 54 kaçak göçmen yakalandı Gündem
Van’da 54 kaçak göçmen yakalandı
Kız kardeşi bombardımanda olan Gazzeli çocuk: “Kız kardeşimin saç telinden alabilir miyim?” Video
Kız kardeşi bombardımanda olan Gazzeli çocuk: “Kız kardeşimin saç telinden alabilir miyim?”