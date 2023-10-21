El Halil'deki Filistinliler İsrail askerleriyle çatıştı: 5 yaralı

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarını devam ederken Batı Şeria'nın El Halil kentinde yaşayan Filistinliler Gazze'de yaşayanlar için destek gösterisi düzenledi. El Halil halkı cuma namazının ardından kent merkezindeki El Hüseyin Camii'nden yürüyüşe başladı. Binlerce kişinin katıldığı yürüyüş, El Halil’in kent merkezine giden sokaklarına kadar devam etti. Gösteri sırasında Filistinliler “Seni kurtaracağız Gazze", "Canla kanla kurtaracağız seni ey Aksa", "El Halil'den selamlar Gazze'ye güçlü, milli birlik birliği" sloganları attı. Yürüyüşe katılan Filistinliler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırganlığını kınayan bayraklar, pankartlar ve sloganlar taşıdı.

Filistinliler ile yürüyüşe engel olmak isteyen İsrail güçleri arasında çatışma çıktı. İsrail ordusu, Filistinlilere gerçek mermiyle müdahale ederken 5 Filistinli genç yaralandı. Gösteri sırasında yaralanan gençler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İsrail ordusu tarafından Filistinlilere atılan gaz bombası da onlarca kişinin zehirlenmesine neden oldu.