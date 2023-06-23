Hollandalı sağcı lider Atatürk’ün kadınlar hakkındaki sözünü paylaştı

Hollanda’da sağcı siyasetçi Geert Wilders, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Mustafa Kemal Atatürk’ün bir sözünü paylaştı.

Hollandalı sağcı lider Atatürk’ün kadınlar hakkındaki sözünü paylaştı

Gerrt Wilders sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşımda Atatürk’ün, “Ey kahraman Türk kadını, sen yede sürünmeye değil, omuzlar üstünde göklerde yükselmeye layıksın” sözünü paylaştı.

Geert Wilders Türkiye’den kadınların kendisine, “Araplar tarafından tacize uğradıklarını uğradıklarını” söylediğini iddia ederek AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik, “Türk kadınlarını taciz eden Arapları hala kardeşiniz olarak görüyor musunuz?” sorusunu yöneltti.

Wilders daha önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik karşı ifadeleri ile sık sık gündeme geliyordu.

KEMALİZMİN LAİK TÜRKİYE’SİNİ VAHŞİCE KATLETTİLER

Daha önce de Türkiye ve Erdoğan hakkında sık sık paylaşım yapan Geert Wilders, Türkiye’de yapılan seçimlerin ardından, ”Diktatör Erdoğan’ı ve onun Türkiye’deki, Hollanda’daki ve dünyanın herhangi bir yerindeki İslamcı seçmenlerini küçümsüyorum. Kemalizmin laik Türkiye’sini vahşice katlettiler. Bununla birlikte, İslamcılıktan nefret eden ve sadece laik bir Türkiye’de normal ve özgür bir yaşam isteyen tüm Türkleri destekliyorum!” şeklinde paylaşım yapmıştı.

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