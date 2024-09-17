Hollandalı turist otel odasında ölü bulundu

Kaynak: İHA
Hollandalı turist otel odasında ölü bulundu

63 yaşındaki Hollandalı Johann Franz Manavgat'ta 5 yıldızlı otelde tatil yaptığı odasında ölü bulundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan 63 yaşındaki Hollandalı turist Johann Franz, sabah saatlerinde otel odasında ölü bulundu.

Sorgun Mahallesi'ndeki otelde kalan Franz, odasına giren otel personeli tarafından yatağında hareketsiz halde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan incelemeler sonucunda Franz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kalp ilacı kullandığı öğrenilen Johann Franz'ın ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazesi, Cumhuriyet Savcısı, Adli Tabip ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Timi tarafından yapılan incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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