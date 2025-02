Hollywood yıldızı Brad Pitt'in satışa çıkarılan villası dudak uçuklattı

Etkileyici villa, 1490 metrekarelik geniş bir yaşam alanına sahip olup, 9 yatak odası, 8 banyo, özel havuz, ısıtmalı tekne garajı ve özel iskele gibi lüks özelliklere ev sahipliği yapmakta.

Toplam 10 bin 700 metrekarelik geniş bir arazi üzerinde yer alan konut, aynı zamanda geniş bir park alanına da sahip.

Villa, mimari yapısıyla bir gemi güvertesini andırmakta olup, modern ve fütüristik bir tasarıma sahip.

Ünlü oyuncu Brad Pitt, bir röportajında Berlin'e taşınmak istediğini ve Potsdam'da bir ev yaptırmayı düşündüğünü belirtmişti. Bu açıklama, villanın ünlü oyuncu için inşa edildiği iddialarını güçlendiriyor.

BRAD PİTT KİMDİR?

William Bradley Pitt, 18 Aralık 1963 tarihinde Shawnee, Oklahoma, ABD'de doğmuştu.

Hem oyuncu hem de film yapımcısı olarak tanınan Pitt, Hollywood'un en ünlü ve en etkili isimlerinden biri.

Brad Pitt, Missouri Üniversitesi'nden İletişim ve Reklam alanında mezun olmuştu. Mezuniyetinin ardından Los Angeles'a taşınarak oyunculuk kariyerine adım atmıştı.

Oyunculuğa ilk olarak "Dallas" ve "Another World" gibi televizyon dizilerinde küçük rollerle başlamıştı. Ancak, 1991 yılında "Thelma & Louise" filmindeki performansı ile dikkatleri üzerine çekmişti.

Pitt, birçok ödül kazanmış bir aktördür. Oscar, Altın Küre ve BAFTA gibi prestijli ödüllerle onurlandırılmıştı. Özellikle "Fight Club", "Se7en", "Inglourious Basterds" ve "Once Upon a Time in Hollywood" gibi filmlerle büyük beğeni toplamıştı.

2001 yılında kurduğu Plan B Entertainment yapım şirketi ile birçok başarılı projeye imza atmıştı.

Şirket, "12 Years a Slave" ve "Moonlight" gibi Oscar ödüllü filmleri üretmişti.

Brad Pitt, Jennifer Aniston ve Angelina Jolie ile olan evlilikleri ile de sıkça gündeme gelmişti. Jolie ile olan ilişkisi, hem romantik hem de sosyal projeleri ile dikkat çekmişti.

Brad Pitt, sadece bir aktör değil, aynı zamanda toplumsal konulara duyarlılığı ile de tanınan bir figür.

Sinema dünyasındaki etkisi ve kariyeri, onu modern Hollywood'un en önemli isimlerinden biri haline getirmişti.