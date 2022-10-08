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Kevin Spacey cinsel taciz davası için mahkemeye çıktı! '14 yaşında bir çocuktum'

Hakkında çok sayıda kişiye yönelik cinsel taciz suçlaması bulunan 62 yaşındaki iki Oscar ödüllü ünlü oyuncu Kevin Spacey'in yargılandığı davada Spacey’den şikayetçi olan meslektaşı Anthony Rapp, tacize uğradığında henüz 14 yaşında olduğunu söyledi.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 17:06
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Hollywood yıldızı Kevin Spacey cinsel taciz iddiasıyla yargılanıyor! Duruşmada sık sık not aldı

Kevin Spacey cinsel taciz davası için mahkemeye çıktı! '14 yaşında bir çocuktum'
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İki Oscar ödüllü Kevin Spacey, o dönemde 14 yaşında olan meslektaşı Anthony Rapp'in kendisine karşı açtığı taciz davasında ifade vermek üzere Manhattan'da bulunan mahkeme binasında gerçekleşen duruşmaya gitti.

50 yaşındaki Rapp de henüz çocuk yaşta başına gelenleri mahkemede anlattı.

"TELEVİZYON İZLEMEK İÇİN YATAK ODASINA GİTTİM"

İfade verirken zaman zaman susup derin nefes alan Kevin Anthony Rapp, kendisi 14, Spacey de 26 yaşında olduğu sırada, oyuncunun kendisini, yaşadığı apartman dairesinde düzenlenen bir partiye çağırdığını söyledi.

Rapp, Spacey'i hem onun hem kendisinin sahneye çıktığı Broadway'den tanıdığını anlattı. Anthony Rapp, parti sırasında konuklardan uzaklaşıp televizyon izlemek için Spacey'in yatak odasına gittiğini söyledi. Rapp, sonra da Spacey'in odaya geldiğini ve kendisini taciz ettiğini sözlerine ekledi.

"BENİ KALDIRIP YATAĞA BIRAKTI"

İfadesi sırasında, "Kevin Spacey, beni kaldırıp yatağa bıraktı" diyen Rapp, avukatının Spacey'e nasıl tepki gösterdiği sorusuna ise, "Yetişkin bir adamı başından savuşturmaya çalışan korkmuş bir çocuktum. Donup kaldım" yanıtını verdi.

Anthony Rapp, sonunda Kevin Spacey'in dairesinden kaçma fırsatını bulduğunu ifade etti. Ancak bundan önce Spacey'in kendisine, "Gitmek istediğinden emin misin?" diye sorduğunu da hatırlattı.

NOT ALDI

Kendisine karşı cinsel taciz suçlamasında bulunup dava açanlardan biri olan Anthony Rapp'in ifadesini dinlerken aynı salonda bulunan Spacey'in bir deftere bazı notlar aldığı görüldü.


 

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