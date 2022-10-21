Kevin Spacey hakkındaki cinsel saldırı davasında karar çıktı

ABD'li aktör Anthony Rapp, 14 yaşındayken Oscar ödüllü Hollywood yıldızı Kevin Spacey'in (63), kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia edip dava açmıştı. Davada karar çıktı ve ünlü oyuncu suçsuz bulundu.

'BENDEN İZİN İSTEMEDİ'

Rapp, ifadesinde; Spacey ile bir Broadway şovunda, aktörün sahne aldığı 'Long Day's Journey Into Night'ta sahne arkasında tanıştığını söylemişti. Anthony, Kevin'ın onu birkaç gün sonra dairesinde verdiği bir partiye davet ettiğini ve kendisinin de gitmekten 'onur duyduğunu' açıklamıştı.

Ancak Rapp, eve gittiğinde ışıkların 'loş' olduğunu fark ettiğini ve Spacey dışında kimseyi tanımadığını aktarmıştı. Kendini 'garip ve utangaç' hissederek televizyon izlemek için bir yatak odasına gittiğini açıklayan oyuncu, bir süre sonra meslektaşının odanın kapısına geldiğini ve diğer tüm konukların gitmiş gibi göründüğünü belirtmişti:

"Dengesiz bir şekilde durduğunu fark ettim... Bunu sarhoş olduğu şeklinde algıladım. Hiçbir şey söylemedi. Ben ona bakarken o bana yaklaştı. Uzanıp beni kaldırdı, bir damadın gelinini kapının eşiğinden geçerken kucağına alması gibi. Kafam karışmıştı. Ne olduğunu bilmediğimi düşünüyordum. Her şey çok ani oldu, beni kucağına almak için izin istemedi. Sonra beni başım duvara, ayaklarım yatağın ucuna bakacak şekilde yatağa yatırdı."

"O anda bir şeylerin gerçekten yanlış olduğunu biliyordum" diyen Rapp, sözlerine; "Oradan çıkmam gerekiyordu. Kendimi araba farlarını görmüş bir geyik gibi donmuş hissettim. Ne yapacağımı bilmiyordum. Bir şekilde kaçmayı başardım" şeklinde devam etmişti.

'GİTMEK İSTEDİĞİNDEN EMİN MİSİN?'

Rapp, bir dakikalığına tuvalete gittiğini çünkü orasının 'güvenli bir alan' olduğunu düşündüğünü ve kendini toparladığını aktardı. Oyuncu, sonra banyodan çıkıp ön kapıya gittiğini ama Spacey'nin onu takip ederek kapıya yaslandığını söylemişti. Anthony'nin ifadesine göre; ünlü isimin "Gitmek istediğinden emin misin?" diye sordu, kendisi ise "İyi geceler" diyerek cevap vermişti.

DailyMail'de yer alan habere göre; Anthony Rapp, "14 yaşında bir çocuktum ve böyle bir deneyim yaşamayı asla kabul etmedim. İnanılmaz derecede korkutucu ve çok endişe vericiydi. Bir çocuk olarak kaçacak fırsatım olduğu için kendimi şanslı hissediyorum" şeklinde konuşmuştu.

AVUKATI YALANLADI

Spacey'nin avukatı Jennifer Keller ise jüri üyelerine, Rapp'in hikayesinin 'yanlış' olduğunu ve onun sadece Hollywood'un en üst kademesine yükselirken cinsel yönelimini ifşa etmediği için Spacey'e içerleyen, orta derecede başarılı bir aktör olduğunu söylemişti.

SPACEY'NİN AVUKATI: ADALET İSTİYORUZ

Spacey'nin avukatı Jennifer Keller, duruşmanın başında mahkemeye müvekkilinin 'adalet istediğini' söylemiş ve "Her iki tarafı da dinledikten sonra, bu iddia edilen saldırının hiçbir zaman gerçekleşmediğine ikna olacaksınız" demişti.

'BUNUN NASIL MÜMKÜN OLABİLECEĞİNİ BİLEMİYORUM'

Ekim 2017'de yayımladığı bir yazıda, Rapp, Spacey'nin kendisini kucaklayarak havaya kaldırdığını, bir yatağın üzerine bıraktığını ve üzerine yattığını ileri sürmüştü. Mahkemede kendisini savunmak için söz alan Spacey, Rapp'in beş yıl önce bu iddiaları ortaya atması karşısında şoke olduğunu belirtti.

63 yaşındaki oyuncu, "Bunun nasıl mümkün olabileceğini bilmiyorum" dedi ve Rapp o dönemde reşit yaşta olmadığı için kendisine cinsel açıdan herhangi bir ilgi göstermiş olamayacağını savundu.

BERAAT ETTİ

İfadelerin ardından jüri, 40 milyon dolar tazminat talep eden Bay Rapp'ın, Spacey'nin 'cinsel veya mahrem bir vücut kısmına dokunduğunu' kanıtlayamadığını tespit etti ve Yargıç Lewis Kaplan'ın davayı reddetmesine yol açtı. DailyMail'de yer alan habere göre; panelin karara varması sadece bir saat 20 dakika sürdü.



