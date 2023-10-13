Hollywood’da görüşmeler askıya alındı

Hollywood'da grev yapan oyuncuların yapımcılarla 5 gün süren görüşmeleri askıya alındı.

KAYNAK: AA
Hollywood’da görüşmeler askıya alındı

Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği'nden (AMPTP) yapılan yazılı açıklamada, grevi sonlandırmak amacıyla iş garantisi ve maaş güvencesine ilişkin görüşmelerde SAG-AFTRA'nın teklifinin, yılda ek 800 milyon dolara mal olacağı ve ekonomik yüke yol açacağı savunuldu.

Açıklamada, tarafların birbirlerinin teklifini kabul etmediği, 5 gün süren görüşmelerin, "verimli yönde ilerlemediği ve iki taraf arasındaki boşluğun çok büyük olduğu" gerekçesiyle askıya alındığı kaydedildi.

SAG-AFTRA TARAFINDAN AÇIKLAMA GELDİ
ABD'de Beyaz Perde Aktörleri Derneği (SAG) ile Amerikan Televizyon, Radyo Sanatçılarının (AFTRA) üyelerine yönelik yazılı açıklamasında ise AMPTP'nin teklifindeki şartların, grev başlamadan önce sunduğundan "daha olumsuz olduğu" ifade edildi.

Yapımcı şirketlerin, performansçıları yapay zekaya karşı korumayı ve maaşlarını artırmayı kabul etmediğini belirten SAG-AFTRA, AMPTP'nin, tekliflerindeki şartları reddettiğini duyurdu.

Açıklamada, SAG-AFTRA, "zorba taktikleri" kullanmakla suçladığı AMPTP'nin teklifte yer alan para miktarını "abartarak daha yüksek açıkladığını ve bu bilgiyi kasten saptırdığını" iddia etti.

Üyelere yeniden greve katılmaları çağrısında bulunuldu.

HOLLYWOOD'DA SENARİSTLER VE OYUNCULARIN GREVLERİ
SAG-AFTRA'nın internet sitesinde yayımlanan ortak açıklamada, AMPTP ile sanatçıların maaş ve yapay zekaya karşı iş güvencesi konusunda gerçekleştirilen görüşmelerin sonuçsuz kalması nedeniyle grev kararı verilmesi için adım atıldığı duyurulmuştu.

Sanatçılar, iş garantisi ve maaş güvencesi talebiyle televizyon yapımcısı şirketlerle yaptıkları görüşmeden sonuç çıkmaması gerekçesiyle 15 Temmuz'da Los Angeles şehrinde greve gitmişti.

WGA da yıllık dizi ve film üretiminin önemli ölçüde arttığı son yıllarda daha zor şartlar altında çalıştıkları ve bunun karşılığında daha az ücret aldıkları gerekçesiyle 2 Mayıs'ta greve gidildiğini açıklamış, daha sonra iki grev birleştirilmişti.

WGA'nın grevi, AMPTP ile varılan ön anlaşma neticesinde 5 ayın ardından sona ermiş, sendika liderlerinin oy birliğiyle kabul ettiği üç yıllık anlaşmanın, talep edilen tazminat, istihdam süresi ve yapay zekanın kontrolüne ilişkin maddeleri içerdiği açıklanmıştı.

Senaristler, en son 2007'de greve gitmiş ve çalışanların 100 günlük iş bırakmaları, yaklaşık 2 milyar dolar zarara yol açmıştı.

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