Ünlü oyuncu ile 45 yıllık eşinden şoke eden haber

Dünyaca ünlü oyuncu Meryl Streep ile 1978 yılında dünyaevine girdiği eşi Don Gummer'ın altı yıldır ayrı yaşadığı ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu ile 45 yıllık eşinden şoke eden haber

Meryl Streep, 1978 yılında evlendiği heykeltraş Don Gummer ile ayrılık kararı aldığını açıkladı. 45 yıllık evliliklerini sonlandıran çiftin aslında altı yıldır ayrı olduğu belirtildi.

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Şeytan Marka Giyer (The Devil Wears Prada), Mamma Mia!, Küçük Kadınlar (Little Women) gibi birbirinden başarılı yapımda rol alan Oscar ödüllü oyuncu Merly Streep, bu defa başarılarıyla değil özel hayatıyla gündemde.

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74 yaşındaki Hollywood’un gözde oyuncusunun sözcüsü, Streep’in 76 yaşındaki heykeltıraş eşi ile 6 yılı aşkın süredir ayrı olduklarını açıkladı. İkilinin her zaman birbirlerine değer vereceği ancak artık yollarına ayrı devam edecekleri belirtildi.

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Streep ve Gummer en son 2018 Oscar töreninde birlikte görülmüştü.

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