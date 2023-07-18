Hollywood’un ünlü çifti Sofia Vergara ve Joe Manganiello'dan kötü haber geldi

"Modern Family" dizisiyle tanınan Sofia Vergara ve yedi yıldır evli olduğu Joe Manganiello boşanma kararı aldı.

Hollywood’un ünlü çifti Sofia Vergara ve Joe Manganiello'dan kötü haber geldi

İtalya'da 51. doğum gününü bir grup arkadaşıyla kutlayan Sofia Vergara’nın alyansını takmaması ve yanında kendisi gibi aktör eşi Joe Manganiello’nun olmaması dikkat çekmişti.

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Çift yaptıkları açıklamayla boşanacaklarını doğruladı. Page Six’e açıklama yapan ikili, “Boşanmak gibi zor bir karar verdik. Birbirini çok seven ve önemseyen iki insan olarak, hayatımızın bu yeni evresinde yol alırken mahremiyetimize saygı gösterilmesini kibarca rica ediyoruz.” dediler.

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İki isme yakın bir kaynak, “Sofia ve Joe bir süredir ayrı yaşıyorlardı ve şimdi geleceklerini düşünmek için birbirlerinden uzaklaştılar” derken çift en son geçen ay, Vergara, “Nonnas”ın setinde 46 yaşındaki Manganiello’yu ziyaret ettiğinde birlikte görüldü.

2014 yılında tanışan çift, bir yıl sonra Kasım 2015’te, aralarında Vergara’nın “Modern Family”deki rol arkadaşları Ariel Winter, Ed O’Neill, Eric Stonestreet, Jesse Tyler Ferguson, Julie Bowen, Sarah Hyland ve Ty Burrell’in de bulunduğu 400 konuğun önünde lüks bir Palm Beach töreninde evlenmişti.

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