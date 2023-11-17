Ünlü oyuncu evlat acısıyla yıkıldı. Oğlu kendini kilitlediği banyoda ölü bulundu

Hollywood yıldızı Dana Carvey ve eşi Paula Carvey, ilk çocukları olan oğulları, 32 yaşındaki komedyen Dex Carvey’nin ölümünü sosyal medya hesaplarından paylaştıkları dokunaklı bir mesajla duyurdu.

Evlat acısı yaşayan çift dün akşam “Dün gece korkunç bir trajedi yaşadık. Sevgili oğlumuz Dex, kazara aşırı dozda uyuşturucudan öldü. 32 yaşındaydı” diyerek oğullarının ölümünü doğruladı.

Polis kaynaklarının verdiği bilgiye göre, Dex Carver’ın kız arkadaşı Los Angeles’taki evlerine acil servisi arayarak görevlileri çağırdı. Kolluk kuvvetleri Dex'in evin banyosunda olduğunu, kapıyı içeriden kilitlediğini fark etti.

İçeri girildiğindeyse ünlü komedyenin yerde hareketsiz halde bulunduğu öğrenildi. Sağlık görevlileri Carver’ı hayata döndürmeye çalışsalar da başarılı olmadılar. Olay yerinde hayatını kaybeden 32 yaşındaki ismin ölüm sebebi henüz bilinmiyor.

Ancak anne ve babası yaptıkları açıklamada oğullarının “kazara aşırı dozda uyuşturucu” sebebiyle hayatını kaybettiklerini yazdılar. Dana Carvey ve eşi Paula Carvey, “Dex her şeyden önce ailesini, arkadaşlarını ve kız arkadaşı Kaylee'yi çok severdi. Dex çok güzel bir insandı. Onu sonsuza dek özleyeceğiz.” dedikten sonra açıklamalarını "Bağımlılıkla mücadele eden ya da bağımlılıkla mücadele eden birini seven herkese, kalbimizde ve dualarımızdasınız” sözleriyle bitirmişti.