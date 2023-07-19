Hollywood'un en çok kazanan aktörü belli oldu

Dwayne Johnson, 'Red One' filminden kazandığı 50 milyon dolar ile Hollywood tarihinde bir filmden en çok kazanan aktör olarak tarihe geçti.

Hollywood'un en çok kazanan aktörü belli oldu

ABD'li oyuncu Dwayne Johnson, bu yıl Chris Evans ve J.K. Simmons'ın da oyuncu kadrosunda yer aldığı 'Red One' adlı filmle izleyiciyle buluşacak. Puck News'ın haberine göre, oyuncu bu filmden 50 milyon dolar kazandı.

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Callum Drift, Commander of the E.L.F rolünü canlandıran Johnson, Hollywood tarihine adını yazdıracak bir rekora imza attı. Oyuncu, 50 milyon dolar ile bir filmden en çok kazanan aktör olarak tarihe geçti.

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Oyuncu, 2019 tarihli 'Jumanji: The Next Level' filminden ve 'Red Notice' adlı filmden 23,5 milyon dolar almıştı.

Bu rekor daha önce Robert Downey Jr.'a aitti. Oyuncu, 'Captain America: Civil War' filminden 40 milyon dolar kazanmıştı.

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