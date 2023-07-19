Honaz’daki yangın büyümeden söndürüldü

Denizli Honaz’da ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

KAYNAK: İHA
Honaz’daki yangın büyümeden söndürüldü

Edinilen bilgiye göre; Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Aşağıkaraçay Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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Kuru ortaların tutuşmasıyla başlayan yan örtü yangınına Denizli Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 7 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 1 helikopter ve 52 personel ile karadan ve havadan müdahale edildi.

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Orman ekiplerinin zamanında müdahalesi sonucu büyümeden kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmalarına devam edildiği öğrenildi. 1 hektar alanın zarar gördüğü yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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