Honda Marine motor teknolojilerini Bosphorus Boat Show’da sergiliyor

Kaynak: Haber Merkezi
Honda Marine motor teknolojilerini Bosphorus Boat Show’da sergiliyor
Honda Marine Türkiye, 17-24 Şubat tarihleri arasında katılacağı Bosphorus Boat Show Fuarı'nda yenilikçi motor teknolojilerini görücüye çıkartıyor. Marka, yeni nesil V8 dıştan takma motoru BF350'yi ilk kez deniz tutkunlarının beğenisine sunacak.

Anadolu Grubu’nun otomotiv çatısı altında faaliyet gösteren şirketlerinden Anadolu Motor'un Türkiye distribütörü olduğu Honda Marine markası, yenilikçi motor teknolojileri ile Türkiye'nin en büyük marin fuarı olan Bosphorus Boat Show'a katılmaya hazırlanıyor. Honda Marine, 17-24 Şubat tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek olan fuarda, V8 dıştan takma motora sahip yeni ürünü BF350'yi Türkiye'de ilk kez görücüye çıkarıyor. Türkiye’de Anadolu Motor güvencesiyle satışa sunulacak olan BF350 dıştan takma deniz motoru, olağanüstü teknolojik özelliklerle donatılan üstün performansı ile Honda'nın dıştan takma deniz motorlarında bugüne kadarki en yüksek gücü sunuyor.

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YÜKSEK KONFOR SUNUYOR

Değişken Zamanlamalı Valf Kontrol Sistemi ve Elektronik Trim Kontrolü teknolojisine sahip V8 motorlu BF350 (350 HP); yüksek performansı, düşük ses ve titreşim seviyeleri ile tekne kullanıcılarına konforlu ve heyecan verici bir deneyim sunmayı hedefliyor. 5 litrelik silindir hacmine sahip V8 motorlu BF350'nin Artırılmış Düşük Hız Torku özelliği anında ve güçlü bir hızlanma sağlıyor. Sabit hızlarda ise ECOmo özelliği yakıt tüketimini düşürüyor. Ekstra güç gerektiğinde VTEC teknolojisi her RPM aralığında performansı optimize ederek benzersiz bir güç, tork ve verimlilik sağlıyor.

BF350 modeli, Hız Sabitleme Sistemi, Tilt Limit ve Trim Support (Trim Desteği) gibi akıllı sistemlerle de müşteri deneyimini geliştirmeyi ve kullanım kolaylığını artırmayı hedefliyor. Honda Marine, V8 dıştan takma motor BF350'nin suyla uyumlu ince silueti ile yeni ve kendine özgü bir tasarım sunuyor. Honda Marine, fuar süresince misafirlerini dördüncü salonda bulunan 4-B4 numaralı standında ağırlayacak.

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