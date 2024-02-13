Setur Marinaları Bosphorus Boat Show’da ziyaretçileriyle buluşacak

Marina işletmesi Setur Marinaları, deniz tutkunlarıyla buluşmak için heyecanla beklenen Türkiye’nin en büyük, dünyanın da ikinci büyük karada tekne fuarı Bosphorus Boat Show’a hazırlanıyor. Bu büyük etkinlikte, Setur Marinaları, 3. Salon A15 numaralı standında ziyaretçilerine sunacağı özel ayrıcalıklar ve benzersiz fırsatlarla katılımcıları bir deniz macerasına davet ediyor.

2024 yılında da yatırımlarına hız kesmeden devam eden Setur Marinaları, Antalya'nın değerli turizm merkezlerinden Demre ilçesinde hizmet vermeye başlayacağı yeni marinası Setur Marinas Demre ile, Türkiye'nin yat turizmindeki önemli noktalarından birine imzasını atacak. Aynı zamanda, Setur Marinaları’nın en yenisi Ören Rib and Refit Park ile misafirlerine sunduğu birbirinden avantajlı kampanyaları ve sürdürülebilirlik alanındaki projeleriyle sektöre yön vermeye devam edecek.

Setur Marinaları Bosphorus Boat Show'da ayrıca mobil uygulamalarındaki yenilikleri ve Yapı Kredi ile birlikte hayata geçirdikleri, misafirlerin kredi kartı kullanmadan marina ödemelerini yapabilecekleri Kredili Ödeme Sistemi'ni de tanıtacaklar.

Bu yenilikçi yaklaşımlarla, Setur Marinaları denizcilik tutkunlarına daha ayrıcalıklı ve konforlu bir deniz deneyimi sunmayı hedefliyor ve yepyeni ayrıcalıklarını sunacağı standında misafirlerini bekliyor.