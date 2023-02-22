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Honor Magic 5 performans testinde görüntülendi

Honor Magic 5, Geekbench performans testinde görüntülendi. Şubat ayı içerisinde tanıtılması beklenen cihazın teknik özellikleri ve fiyatı belli oldu.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 13:53
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Honor Magic 5'in teknik özellikleri ve fiyatı belli oldu

Honor Magic 5 performans testinde görüntülendi
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Honor Magic 5, Geekbench’te tek çekirdekli testten 1.411 ve çok çekirdekli testten ise 4.584 puan ile geçti. Akıllı telefon, gücünü amiral gemisi modellerinin işlemcisi olan 4nm Snapdragon 8 Gen 2’den alacak. İşlemci; bir adet 3.3 GHz hızında Cortex-X3, dört adet 2.8 GHz hızında Cortex-A715 ve üç adet 2.0 GHz hızında Cortex-A510 çekirdeklerine sahip olacak.

27 Şubat tarihinde tanıtılması beklenen Honor Magic 5’in ekranı için 6,8 inç büyüklüğünde 120 Hz yenileme hızında ve 1100 nit parlaklık sunan OLED LPTO ile geleceği aktarılmıştı. Ayrıca cihaz için 50 Megapiksel ana olmak üzere dörtlü kamera kurulumuyla gelmesi bekleniyor. Özçekim kamerasıyla ilgili herhangi bilgi ise şimdilik bulunmuyor.

Honor Magic 5, 66W şarj destekli 5.000 mAh bataryaya sahip olacak. Akıllı telefon, 8/12 GB RAM ve 256/512GB dahili depolama seçenekleriyle gelmesi bekleniyor. Honor Magic 5, yazılım yönünden de Android 13 ile kutudan çıkacak.

HONOR MAGİC 5 MUHTEMEL FİYATI

Honor Magic 5 8 GB RAM ve 256 GB depolama için fiyatı: 696 dolar (13.135,98 Türk Lirası + vergiler)

Honor Magic 5 12 GB RAM ve 256 GB depolama için fiyatı: 751 dolar (14.174,03 Türk Lirası + vergiler)

Honor Magic 5 12 GB RAM ve 512 GB depolama için fiyatı: 862 dolar (16.268,99 Türk Lirası + vergiler)

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