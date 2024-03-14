Hoparlörden ezan sesi açtı, iftar bekleyenleri kandırdı. Büyük tepki topladı

Ramazan ayının gelmesi ile milyonlarca insan ibadetlerini yerine getirmek için oruç tutuyor. 1 ay sürecek Ramazan ayında oruç tutanların gözü kulağı akşam ezanının okunmasına çevrildi. Hal böyle iken sosyal medyada yayılan bir video tepkileri üzerine topladı.

Bursa’da çekildiği iddia edilen görüntülerde bir genç erkek evinin balkonundan sahil kenarında çardaklarda oturarak oruç açmayı bekleyen vatandaşlara hoparlörden ezan sesini dinletti.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından videoya ve gence tepkiler yağdı. İftarı bekleyen vatandaşların kandırılma görüntüleri sosyal medyada viral oldu. Bir kısım kullanıcı ise bu görüntülerin geçtiğimiz Ramazan ayında çekildiğini öne sürdü. Sosyal medyada da tepki toplayan video kısa süre içerisinde yüzbinlerce kullanıcı tarafından izlendi.