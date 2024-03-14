Hoparlörden ezan sesi açtı, iftar bekleyenleri kandırdı. Büyük tepki topladı

Rukiye Selçuk
Hoparlörden ezan sesi açtı, iftar bekleyenleri kandırdı. Büyük tepki topladı
Evinin balkonundan hoparlör ile ezan sesi açarak iftarı bekleyen vatandaşları kandıran genç büyük tepki topladı.

Ramazan ayının gelmesi ile milyonlarca insan ibadetlerini yerine getirmek için oruç tutuyor. 1 ay sürecek Ramazan ayında oruç tutanların gözü kulağı akşam ezanının okunmasına çevrildi. Hal böyle iken sosyal medyada yayılan bir video tepkileri üzerine topladı.

Bursa’da çekildiği iddia edilen görüntülerde bir genç erkek evinin balkonundan sahil kenarında çardaklarda oturarak oruç açmayı bekleyen vatandaşlara hoparlörden ezan sesini dinletti.

ekran-goruntusu-2024-03-14-090649.png

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından videoya ve gence tepkiler yağdı. İftarı bekleyen vatandaşların kandırılma görüntüleri sosyal medyada viral oldu. Bir kısım kullanıcı ise bu görüntülerin geçtiğimiz Ramazan ayında çekildiğini öne sürdü. Sosyal medyada da tepki toplayan video kısa süre içerisinde yüzbinlerce kullanıcı tarafından izlendi.

ekran-goruntusu-2024-03-14-090605.png

İlgili Haberler
Taksimetre 200 yazdı öğrenci kızdan 400 istedi polisi duyunca yarıya düştü. Kim dur diyecek fahiş taksici tarifesine
Son Haberler
İstanbul'da kar fırtınası vardı. Çok değil 2 yıl önce 14 Mart Gündem
İstanbul'da kar fırtınası vardı. Çok değil 2 yıl önce 14 Mart
Fatih Terim Yunanca konuştu Spor
Fatih Terim Yunanca konuştu
THY'nin Egemen Bağış'ın kızına özel pasta yaptırdığı ortaya çıktı Gündem
THY'nin Egemen Bağış'ın kızına özel pasta yaptırdığı ortaya çıktı
Merkez Bankası’ndan yeni mevduat talimatı! 10 bin liraya günlük ne kadar faiz verilecek? Ekonomi
Merkez Bankası’ndan yeni mevduat talimatı! 10 bin liraya günlük ne kadar faiz verilecek?
Seyir halindeki araç alev alev yandı Gündem
Seyir halindeki araç alev alev yandı
Bir Türk'ün Bangladeş'de yaşadığı olay: Böyle karşıma dikilip beni izliyorlar Dünya
Bir Türk'ün Bangladeş'de yaşadığı olay: Böyle karşıma dikilip beni izliyorlar
Marmara'da şimdi de Ganos fayı ortayı çıktı. Depremin büyüklüğü açıklandı Gündem
Marmara'da şimdi de Ganos fayı ortayı çıktı. Depremin büyüklüğü açıklandı