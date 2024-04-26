Horoz dövüşüne suçüstü

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 15 Temmuz Mahallesi’nde horoz dövüşleri düzenlenerek kumar oynatıldığına dair bilgi edindi. Polis, sivil olarak gizlendiği mekanda bahis oynandığını ve para alışverişinin yapıldığını cep telefonuyla kaydederek, dışarıdaki ekiplere ihbarda bulundu.

Operasyon emriyle harekete geçen ekipler, mekana ani bir baskın gerçekleştirdi. Polisin geldiğini anlayan bahisçiler, yakalanmamak için kaçışmaya başladı.

Baskın yapan ekipler, 6 horoz, kumar oyunlarından elde edildiği düşünülen 42 bin 900 lira nakit para ve dövüşlerde kullanılan çeşitli ekipmanları ele geçirdi. Kumar oynayan 77 kişiye toplamda 494 bin 725 lira idari para cezası uygulandı.

Bunun yanı sıra, horoz dövüşü düzenleyen ve aralarında işletme sahibinin de bulunduğu 8 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.