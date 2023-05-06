Hortum TIR'ı devirdi çatıları uçurup seraları parçaladı. Mersin'de kabus

Mersin'in Anamur ilçesinde fırtına ile birlikte ortaya çıkan hortum biri TIR iki aracı devirdi, çatıları uçurup seralara zarar verdi. Olayda hafif ticari araçta bulunan 1 kişi yaralandı.

Hortum TIR'ı devirdi çatıları uçurup seraları parçaladı. Mersin'de kabus

İHA'nın haberine göre, Meteoroloji'nin uyarısının ardından Mersin'in Anamur ilçesinde kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili oldu.

Fırtına ile birlikte ortaya çıkan hortum, ilçeye bağlı Sultan Alaaddin, Akarca ve Ören mahallelerinde seraları parçaladı, çatıları uçurdu.

Hortum bir TIR'ı devirdi, bir hafif ticari aracı da ters döndürdü. Dereye düşerek ters dönen aracın sürücüsü yaralandı.

Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Seralarda ve çilek tarlalarında zarara yol açan fırtına ve hortum ilçede paniğe de neden oldu.

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