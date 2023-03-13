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Batan ABD bankası SVP'in İngiltere iştirakini HSBC alıyor

İngiltere Merkez Bankası (BoE), ABD'de iflas eden Silikon Vadisi Bankası'nın (SVB) İngiltere'deki iştirakinin HSBC tarafından satın alınması konusunda tarafların anlaşmaya vardığını duyurdu.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 13:31
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HSCB, iflas eden SVB'nin İngiltere'deki iştirakini satın alıyor

Batan ABD bankası SVP'in İngiltere iştirakini HSBC alıyor
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Bankadan yapılan açıklamada, merkezi ABD'de olan ve iflas eden SVB'nin iştiraki olan SVB İngiltere'nin (SVBUK), ülkenin en büyük bankası olan HSBC tarafından satın alınması konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

İngiliz bankalarının iyi derecede sermayeye sahip, bankacılık sisteminin geniş çapta güven ve sağlam olduğu belirtilen açıklamada, İngiltere Merkez Bankası, İngiliz Hazinesi ve ülkedeki denetim kuruluşlarının anlaşmanın sağlanmasında rol oynadığı vurgulandı.

İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu (anlaşma), müşteri mevduatlarının korunmasını ve vergi mükellefi desteği olmadan normal şekilde bankacılık yapılabilmesini sağlıyor." ifadesini kullandı.

Satış anlaşmasının sağlanmasından mutluluk duyduğunu aktaran Hunt, "HSBC, Avrupa'nın en büyük bankası. SVB'nin İngiltere müşterileri, (anlaşmanın) getirdiği güç ve emniyet nedeniyle kendilerini güvende hissetmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

İngiliz medyasında daha önce, ABD'de iflas eden bankanın İngiltere'deki iştirakinin ülkede 250'nin üzerinde teknoloji şirketinin finansmanını yaptığı, bankanın iflasının teknoloji şirketleri üzerinde dalga etkisi yaratabileceği belirtilmişti.

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