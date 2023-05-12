HSK tebliğ ettiği yazıda tarihi unuttu

Avukat İsmail Sami Çakmak’ın Ankara Cumhuriyet Savcısı Vahit Özcan hakkındaki şikayetini sonuçlandıran HSK, kararı tebliğ ettiğinde yazısında hata yaptı. Evrakın “sayı” kısmında “silinmesin” notu bırakılırken, tarih kısmında ise “otomatik tarih” ibaresi yer aldı.

HSK tebliğ ettiği yazıda tarihi unuttu

İmam Halil Konakçı’nın, kadınları “Kadın erkek eşitliği tamamen yalan. Namazını kıldırt hanımına, başını örttür. Sokaklar kasap dükkânı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor” sözleriyle hedef alması yargıya taşındı. Suç duyurusuna “işleme konulmama” kararı verildi.

Avukat İsmail Sami Çakmak, kararı veren ve kararı kişisel bilgileriyle birlikte Diyanet’e gönderen Ankara Cumhuriyet Savcısı Vahit Özcan’ı Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) şikâyet etti.

HSK, “işleme konulmama kararı” verdi. Hâkimler ve Savcılar Kurulu Yasası’na işaret edilen yazıda, kararın gerekçesine yer verilmedi. Karardan daha çok belgedeki hatalar dikkat çekti. Evrakın “sayı” kısmında “silinmesin” notu bırakılırken tarih kısmında ise “otomatik tarih” ibaresi yer aldı.

Çakmak, hem karara hem de özensizliğe itiraz edeceğini söyledi.

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