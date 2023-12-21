HSK duyurdu. Yüzlerce savcı ve hakimin görev yeri değiştirildi

2023 Yılı Adli ve İdari Yargıda Mazerete Dayalı Güz Kararnamesi Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi tarafından tamamlandı.

HSK internet sitesinden yayınladığı kararnamede, 506 hakim ve savcının yerinin değiştiğini duyurdu.

HSK'nın internet sitesinden yaptığı açıklamada,

"Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından, hâkim ve Cumhuriyet savcılarının talepleri değerlendirilerek 21.12.2023 tarihi itibarıyla karara bağlanmış olup, kararnameler ekte ilan edilmiştir.

Kararname ile atananlardan yeniden inceleme talebinde bulunmak isteyen meslektaşlarımızın, durumlarının bir an önce kesinleştirilmesini sağlamak amacıyla tebligat yapılmasını beklemeksizin, taleplerini en geç 26/12/2023 Salı günü mesai bitimine kadar UYAP personel ekranından “Hâkim Savcı Atanma Talep Formu” başlığı altında yer alan açıklama kısmını doldurmak suretiyle göndermeleri gerekmektedir. Kararname ile ataması yapılmayan meslektaşlarımızın, yeniden inceleme hakları bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.