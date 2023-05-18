HTC U23 Pro’nun özellikleri ve fiyatı açıklandı

HTC U23 Pro telefon modelinin özellikleri ve fiyatı belli oldu.

HTC U23 Pro’nun özellikleri ve fiyatı açıklandı

HTC U23 Pro fiyatı 8 GB RAM’e sahip olan başlangıç modeli için 550 dolar olarak belirlendi. 12 GB RAM’li modelin fiyatı 585 dolar.

ÖZELLİKLER

HTC U23 Pro’nun özellikleri paylaşıldı. U23 Pro’nun 6.7 inç büyüklüğündeki OLED ekranı Full HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunuyor.

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8 GB veya 12 GB RAM seçeneklerine 256 GB depolama alanının eşlik ettiği HTC U23 Pro gücünü Qualcomm’un Snapdragon 7 Gen 1 işlemcisinden alıyor.

2.4 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli bir işlemci olan Snapdragon 7 Gen 1, 4 nm fabrikasyon süreci ile üretiliyor ve Adreno 644 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

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