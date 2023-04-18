Huawei Nova 11 Pro'nun tanıtımı gerçekleşti. Dışındaki deri kaplama dikkat çekti. İşte fiyatı ve teknik özellikleri

Çin'de lansman düzenleyen Huawei yeni akıllı telefonunu tanıttı.

Huawei Nova 11 Pro, 6.78 inç boyutunda, 120 Hz yenileme hızı sunan ve 2652 × 1200 piksel çözünürlüğünde OLED bir ekran kullandığı ifade ediliyor. 10,7 milyar renk gösterebilen bu ekran, Huawei’nin meşhur, kırılmaz denilen Kunlun camı ile korunacak.

AKILLI TELEFONDA HANGİ İŞLEMCİ KULLANILACAK

Cihaz, Qualcomm imzası taşıyan Snapdragon 778G 4G işlemcisinden güç alıyor. 6 nm üretim sürecinden bu işlemci; 4 adet 2,4 GHz hızında Cortex-A78 ve 4 adet 1,8 GHz hızında Cortex-A55 çekirdeklerini barındırıyor. Dahili grafik birimi ise Adreno 642L olarak tanımlandı.

Deri kaplamaya sahip olan telefonun arka kasasında iki tane kamera bulunuyor. Bunlar sırasıyla 50 Megapiksel hiper algısal ana kamera ve 8 Megapiksel ultra geniş açılı makro kamera. 10 kata dijital yakınlaştırma yapabilen ana kamera ile 4K çözünürlükte video çekebilmek mümkün.

İKİ TANE ÖN KAMERASI VAR

Telefonun ön tarafında da, arka kasada olduğu iki tane kamera bulunuyor. Bunlar sırasıyla 8 Megapiksel yakın çekim kamerası ve 60 Megapiksel ultra geniş açılı odak kamerası şeklinde gerçekleşecek. Özçekim kameraları ile 4K çözünürlükte video kaydı alınacak.

HUAWEİ NOVA 11 PRO'NUN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

HUAWEİ NOVA 11 PRO'NUN FİYATI

Huawei Nova 11 Pro 256 GB dahili depolama: 460 euro (Tahmini 9 bin 750 TL + vergiler)

Huawei Nova 11 Pro 512 GB dahili depolama: 525 euro (Tahmini 11 bin 150 TL + vergiler)

Huawei Nova 11 Pro 256 GB dahili depolama (Kunlun Glass): 485 euro (Tahmini 10 bin 300 TL + vergiler)