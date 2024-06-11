HÜDA PAR dans eden öğrencilere saldıranlara sahip çıktı

Diyarbakır’da özel bir dans okulunun açık alanda yaptığı dans etkinliğine 50 kişilik olduğu iddia edilen bir grup saldırmıştı. Saldırıya uğrayan ve yaralanan dans öğrencileri saldıranlardan şikayetçi olmuştu.

HÜDA PAR SAHİP ÇIKTI

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Faruk Dinç, öğrencilere saldıranlara sahip çıktı. Saldırıyı savunan Dinç “Sapkınlığa hayır" görseli paylaşarak “Toplumun değer yargılarını hedef alarak teşhircilik yapılması halkımızı rahatsız etmiştir" dedi.

Dans edenleri hedef alan Dinç’in paylaşımı şöyle:

Diyarbakır’da kamuya açık olan bir alanda sözde "dans etkinliği" adı altında, toplumun değer yargılarının hedef alınarak teşhircilik yapılması halkımızı rahatsız etmiş ve tepkisini çekmiştir.

Peygamberler ve Sahabeler Şehri Diyarbakır’da halka açık alanlarda, Kürt halkının örf ve adetlerine uygun olmayan, değerlerimizden uzaklaştıran, neslimizi ifsat eden bu asimilasyon projelerine karşı yetkililer gereken hukukî tedbirleri almalıdır.

Camiye yakın yerlerde, çocuklarımızın oyun oynadığı alanlarda gençliği hedef alarak ifsat çalışmaları yapanlar ve bunun arkasında duranlar her kim ise haklarında derhal yasal işlem başlatılmalıdır.

Gizli eller tarafından toplumumuz ifsat edilmek istenmektedir. Ancak bilinmelidir ki halkımız kendi medeniyet değerlerinden asla vazgeçmeyecektir.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır Kayapınar İlçesi Nazım Hikmet Caddesi’nde Tema Park’ta özel bir dans okulu etkinlik düzenlemişti. Öğrencilerin dans etkinliği bir grup tarafından basılmış ve öğrenciler saldırıya maruz kalmıştı.

Tekme, yumruk ve sandalyelerle yapılan saldırılarda 2 kişi yaralanmıştı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken şikayetçi de oldular.

Saldırıya tepkiler ise art arda gelmişti.