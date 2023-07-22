HÜDA PAR İl Başkanlığı'ndaki bıçaklı saldırıda yeni gelişme

Ali Yerlikaya, HÜDA PAR İl Başkanlığı binasındaki bazı yöneticilere bıçaklı saldırıya ilişkin “Saldırıyı gerçekleştiren şahıs yakalanıp gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli tahkikat devam etmektedir” açıklamasını yaptı.

KAYNAK: ANKA
HÜDA PAR İl Başkanlığı'ndaki bıçaklı saldırıda yeni gelişme

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, HÜDA PAR İl Başkanlığı binasında bazı yöneticilere bıçaklı saldırıda bulunulmasının ardından “Saldırıyı gerçekleştiren şahıs yakalanıp gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli tahkikat devam etmektedir” açıklamasını yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise "Saldırı ile ilgili olarak Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca gerekli adli soruşturma başlatılmış olup bir şahıs gözaltına alınmıştır" dedi.

HÜDA PAR İl Başkanlığı binasında bazı yöneticilere bugün bıçaklı saldırıda bulunuldu. İl Sekreteri Sacit Pişgin, saldırıda hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olaya ilişkin Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Bugün saat 17.40 sıralarında HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı binasına A. S. isimli şahıs tarafından bıçaklı bir saldırı düzenlenmiştir. Saldırıda yaralanan HÜDA PAR Adana İl Başkanı Sayın Salih Demir’e acil şifalar, saldırıda hayatını kaybeden İl Sekreteri Sacit Pişgin’e Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs yakalanıp gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli tahkikat devam etmektedir.”

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