HÜDA PAR mitingindeki Hamas üniformalı kişiler gündem oldu. Ümit Özdağ savcıları göreve çağırdı

HÜDA PAR'ın dün Batman'da düzenlediği mitingindeki görüntüler gündem oldu. HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, konuşma yapacağı kürsüye Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugaylarının üniformasını giymiş, yüzleri maskeli bir grupla çıktı.

KAYNAK: Haber Merkezi
HÜDA PAR mitingindeki Hamas üniformalı kişiler gündem oldu. Ümit Özdağ savcıları göreve çağırdı

Hür Dava partisi (HÜDA PAR) Batman'da dün ‘Aksa Tufanı’na destek mitingi’ düzenledi. Mitinge HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile Batman Milletvekili Serkan Ramanlı da katıldı.

YÜZLER MASKELİ GRUP

Yapıcıoğlu kürsüye Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugaylarının üniformasını giymiş, yüzleri maskeli bir grupla birlikte çıktı. Hamas üniformalı grubun, Zekeriya Yapıcıoğlu'nun hemen arkasında durması ise dikkatlerden kaçmadı.

640xauto-001.jpg

ÜMİT ÖZDAĞ SAVCILARI GÖREVE ÇAĞIRDI

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, HÜDA PAR’in mitinginde Hamas’ın askeri kanadının kıyafetleriyle gençlerin sahne almasına tepki gösterdi. Özdağ, “HÜDA-PAR mitinginde yapılan suç. Cumhuriyet savcılarını göreve çağırıyoruz” açıklaması yaptı.

ekran-goruntusu-2023-11-13-173608.jpg

İlgili Haberler
HÜDA-PAR'ın Batman mitinginde Hamas sözcüsü gibi giyinenlerin videosu tepki topladı
HÜDA-PAR'ın Batman mitinginde Hamas sözcüsü gibi giyinenlerin videosu tepki topladı
Erdoğan’dan HÜDA PAR'a uyarı
Öne Çıkanlar
'Fenerbahçe şu görüntüyü UEFA'ya gönderse' diyerek olacakları anlattı. Şansal Büyüka büyük rezaleti açıkladı
'Fenerbahçe şu görüntüyü UEFA'ya gönderse' diyerek olacakları anlattı. Şansal Büyüka büyük rezaleti açıkladı
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 14 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 14 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Şener Üşümezsoy anında deprem açıklaması yaptı. Sabah Isparta - Burdur'da deprem oldu
Şener Üşümezsoy anında deprem açıklaması yaptı. Sabah Isparta - Burdur'da deprem oldu
KRT satıldı eski patron veda etti. Kim bu yeni patron? Bütün personel yeni patronun içeri girmesini bekliyor
KRT satıldı eski patron veda etti. Kim bu yeni patron? Bütün personel yeni patronun içeri girmesini bekliyor
MasterChef All Star 148. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 148. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 12 Ekim Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 12 Ekim Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
Son Haberler
İYİ Parti'den yerel seçim öncesi kritik açıklama: Böyle bir adımın asla parçası olmayacağız Gündem
İYİ Parti'den yerel seçim öncesi kritik açıklama: Böyle bir adımın asla parçası olmayacağız
Ünlü ekonomist tarih verdi: AKP'nin seçim öncesi doları bir gecede 8 lira düşürme planı ortaya çıktı... Ekonomi
Ünlü ekonomist tarih verdi: AKP'nin seçim öncesi doları bir gecede 8 lira düşürme planı ortaya çıktı...
Tokat Belediye Başkanı tarafından davet aldı. Tokat cevabı yüzünden 5 milyon kaybetmişti Magazin
Tokat Belediye Başkanı tarafından davet aldı. Tokat cevabı yüzünden 5 milyon kaybetmişti
Genç voleybolcuya sakatlık şoku Spor
Genç voleybolcuya sakatlık şoku
Bu kaçıncı vaka: İstanbul Üniversitesi öğrencileri asansörde mahsur kaldı Gündem
Bu kaçıncı vaka: İstanbul Üniversitesi öğrencileri asansörde mahsur kaldı
Borsa günü düşüşle tamamladı Ekonomi
Borsa günü düşüşle tamamladı
Muslera ve Torreira'ya kötü haber Spor
Muslera ve Torreira'ya kötü haber