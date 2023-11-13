HÜDA PAR mitingindeki Hamas üniformalı kişiler gündem oldu. Ümit Özdağ savcıları göreve çağırdı

Hür Dava partisi (HÜDA PAR) Batman'da dün ‘Aksa Tufanı’na destek mitingi’ düzenledi. Mitinge HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile Batman Milletvekili Serkan Ramanlı da katıldı.
YÜZLER MASKELİ GRUP
Yapıcıoğlu kürsüye Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugaylarının üniformasını giymiş, yüzleri maskeli bir grupla birlikte çıktı. Hamas üniformalı grubun, Zekeriya Yapıcıoğlu'nun hemen arkasında durması ise dikkatlerden kaçmadı.
ÜMİT ÖZDAĞ SAVCILARI GÖREVE ÇAĞIRDI
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, HÜDA PAR’in mitinginde Hamas’ın askeri kanadının kıyafetleriyle gençlerin sahne almasına tepki gösterdi. Özdağ, “HÜDA-PAR mitinginde yapılan suç. Cumhuriyet savcılarını göreve çağırıyoruz” açıklaması yaptı.