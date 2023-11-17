Hamas lideri Heniyye: İsrail uzun soluklu bir savaş istiyorsa biz hazırız

Hamas lideri Heniyye tarafından yayımlanan video kaydında Gazze'deki direniş güçlerinin uzun soluklu bir mücadele için hazır olduğunu bildirdi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, direniş güçlerinin, uzun soluklu bir savaşa hazır olduğunu ve verdiği mücadeleyle de stratejik dönüşümlere kapı açtığını söyledi.

Heniyye yayımladığı video kaydında, Gazze'de İsrail'e karşı verilen mücadele, düşmana vurulan darbe, bunun sonuçları, Birlemiş Milletler (BM) ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Birliği Ortak Olağanüstü Zirvesinde alınan kararlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Direniş güçlerinin, Gazze'de benzeri görülmemiş bir cesaret ve kahramanlık örneği sergilediğini ve düşman ordusuna acı darbeler vurduğunu ifade eden Heniyye, Gazze'deki direnişçileri Allah'ın askerleri olarak nitelendirdi ve Allah'ın bu kişiler eliyle vaadini gerçekleştireceğini dile getirdi.

Heniyye, Gazze'nin yanı sıra Batı Şeria'daki Filistinlilerin de İsrail güçleri ile Yahudi yerleşimcilerin baskın ve saldırıları, gözaltılar ve toprak müsaderesine karşı mücadele ettiğini vurguladı.

İletişim Başkanı Altun'dan Netanyahu'nun sözlerine tepki: İsrail şimdi de Türkiye hakkında yalanlar yaymakla meşgulİletişim Başkanı Altun'dan Netanyahu'nun sözlerine tepki: İsrail şimdi de Türkiye hakkında yalanlar yaymakla meşgul



İSRAİL UZUN SOLUKLU BİR SAVAŞ İSTİYORSA BİZ HAZIRIZ

Filistin direnişinin, Filistin'i ve ümmetin mukaddesatını korumak için savaş verdiğini söyleyen Heniyye, "Direniş, İsrail'le stratejik bir mücadele veriyor ve bundan ancak zaferle çıkacak. İsrail bu savaşın uzun soluklu olmasını istiyorsa, bizim soluğumuz onunkinden uzun olacaktır. Direniş bu savaşta son sözü söyleyen taraf olacak ve dünya, Kassam Tugayları ile direniş güçlerinin, 18 yıl önce olduğu gibi işgalciyi Gazze'de yeneceğini görecek." dedi.

Heniyye, "41 gündür devam eden saldırılarda Filistin halkının ve kahraman direniş güçlerinin, İsrail'in, tehcir ya da esirlerin serbest bırakılması planlarını boşa çıkardığını" kaydetti.

Filistin Sağlık Bakanı'ndan İsrail'in Şifa Hastanesi operasyonuyla ilgili açıklama!Filistin Sağlık Bakanı'ndan İsrail'in Şifa Hastanesi operasyonuyla ilgili açıklama!



GAZZE'NİN GELECEĞİNİ BELİRLEMEDE TEK SÖZ SAHİBİ FİLİSTİN HALKIDIR

Hamas'ın Filistin topraklarında kök saldığını ve İsrail ile onun müttefiklerinin, Gazze'deki bu gerçekliği değiştiremeyeceğini belirten Heniyye, "Düşman istediği kadar hedef belirlesin, çıtayı yükseltsin, bunların hepsi yerle bir olacak. Gazze'nin ve Filistin'in geleceğini belirlemede tek söz sahibi Filistin halkıdır." diye konuştu.

Bütün İslam alemine seslenen Heniyye, şunları kaydetti:

"Gazze, 100 yıldan bu yana İslam aleminde görülmemiş bir örneklik teşkil etti. Ablukaya ve sıkıntılara rağmen, Gazze, stratejik dönüşümlerin kapısını açtı ve tarih yazdı. Siyonist projenin temellerine büyük darbe vurdu."

ULUSLARARASI TOPLUMA FİLİSTİN HALKININ HAKLARI İÇİN ÇAĞRI

Heniyye konuşmasında, 11 Kasım'da Riyad'da yapılan (İİT)-Arap Birliği Ortak Olağanüstü Zirvesine de değindi ve bu zirvede alınan "çatışmaların durması, yardımların Gazze'ye girişi, kutsal mekanların korunması ve Filistin halkının bağımsızlık ve dönüş hakkının tanınması" gibi kararların uygulanması çağrısında bulundu.

BMGK KARARI

BM Güvenlik Konseyi'nin dün Gazze'de çatışmalara "acil ve uzatılmış ara verilmesi"ni talep eden kararına da değinen Heniyye, saldırıların durması, sınır kapılarının açılması, ablukanın nihai olarak kaldırılması ve Filistin halkının meşru haklarının tanınması konusunda İsrail'e baskı uygulanması gerektiğini söyledi.

KURTULUŞ İÇİN GAZZE'DEKİ DİRENİŞ HER YÖNDEN DESTEKLENMELİ

Heniyye, Aksa Tufanı'nın tüm İslam aleminin savaşı olduğunu ve Filistin topraklarının kurtulması için Gazze'deki direnişin her yönden desteklenmesi gerektiğini kaydetti.