Hamas lideri Heniyye: İsrail uzun soluklu bir savaş istiyorsa biz hazırız

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, yayımladığı video kaydında, "İsrail savaşın uzun soluklu olmasını istiyorsa, bizim soluğumuz onunkinden uzun olacaktır" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: AA
Hamas lideri Heniyye: İsrail uzun soluklu bir savaş istiyorsa biz hazırız

Hamas lideri Heniyye tarafından yayımlanan video kaydında Gazze'deki direniş güçlerinin uzun soluklu bir mücadele için hazır olduğunu bildirdi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, direniş güçlerinin, uzun soluklu bir savaşa hazır olduğunu ve verdiği mücadeleyle de stratejik dönüşümlere kapı açtığını söyledi.

Heniyye yayımladığı video kaydında, Gazze'de İsrail'e karşı verilen mücadele, düşmana vurulan darbe, bunun sonuçları, Birlemiş Milletler (BM) ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Birliği Ortak Olağanüstü Zirvesinde alınan kararlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Direniş güçlerinin, Gazze'de benzeri görülmemiş bir cesaret ve kahramanlık örneği sergilediğini ve düşman ordusuna acı darbeler vurduğunu ifade eden Heniyye, Gazze'deki direnişçileri Allah'ın askerleri olarak nitelendirdi ve Allah'ın bu kişiler eliyle vaadini gerçekleştireceğini dile getirdi.

Heniyye, Gazze'nin yanı sıra Batı Şeria'daki Filistinlilerin de İsrail güçleri ile Yahudi yerleşimcilerin baskın ve saldırıları, gözaltılar ve toprak müsaderesine karşı mücadele ettiğini vurguladı.

İletişim Başkanı Altun'dan Netanyahu'nun sözlerine tepki: İsrail şimdi de Türkiye hakkında yalanlar yaymakla meşgulİletişim Başkanı Altun'dan Netanyahu'nun sözlerine tepki: İsrail şimdi de Türkiye hakkında yalanlar yaymakla meşgul

İSRAİL UZUN SOLUKLU BİR SAVAŞ İSTİYORSA BİZ HAZIRIZ

Filistin direnişinin, Filistin'i ve ümmetin mukaddesatını korumak için savaş verdiğini söyleyen Heniyye, "Direniş, İsrail'le stratejik bir mücadele veriyor ve bundan ancak zaferle çıkacak. İsrail bu savaşın uzun soluklu olmasını istiyorsa, bizim soluğumuz onunkinden uzun olacaktır. Direniş bu savaşta son sözü söyleyen taraf olacak ve dünya, Kassam Tugayları ile direniş güçlerinin, 18 yıl önce olduğu gibi işgalciyi Gazze'de yeneceğini görecek." dedi.

Heniyye, "41 gündür devam eden saldırılarda Filistin halkının ve kahraman direniş güçlerinin, İsrail'in, tehcir ya da esirlerin serbest bırakılması planlarını boşa çıkardığını" kaydetti.

Filistin Sağlık Bakanı'ndan İsrail'in Şifa Hastanesi operasyonuyla ilgili açıklama!Filistin Sağlık Bakanı'ndan İsrail'in Şifa Hastanesi operasyonuyla ilgili açıklama!

GAZZE'NİN GELECEĞİNİ BELİRLEMEDE TEK SÖZ SAHİBİ FİLİSTİN HALKIDIR

Hamas'ın Filistin topraklarında kök saldığını ve İsrail ile onun müttefiklerinin, Gazze'deki bu gerçekliği değiştiremeyeceğini belirten Heniyye, "Düşman istediği kadar hedef belirlesin, çıtayı yükseltsin, bunların hepsi yerle bir olacak. Gazze'nin ve Filistin'in geleceğini belirlemede tek söz sahibi Filistin halkıdır." diye konuştu.

Bütün İslam alemine seslenen Heniyye, şunları kaydetti:

"Gazze, 100 yıldan bu yana İslam aleminde görülmemiş bir örneklik teşkil etti. Ablukaya ve sıkıntılara rağmen, Gazze, stratejik dönüşümlerin kapısını açtı ve tarih yazdı. Siyonist projenin temellerine büyük darbe vurdu."

ULUSLARARASI TOPLUMA FİLİSTİN HALKININ HAKLARI İÇİN ÇAĞRI

Heniyye konuşmasında, 11 Kasım'da Riyad'da yapılan (İİT)-Arap Birliği Ortak Olağanüstü Zirvesine de değindi ve bu zirvede alınan "çatışmaların durması, yardımların Gazze'ye girişi, kutsal mekanların korunması ve Filistin halkının bağımsızlık ve dönüş hakkının tanınması" gibi kararların uygulanması çağrısında bulundu.

BMGK KARARI

BM Güvenlik Konseyi'nin dün Gazze'de çatışmalara "acil ve uzatılmış ara verilmesi"ni talep eden kararına da değinen Heniyye, saldırıların durması, sınır kapılarının açılması, ablukanın nihai olarak kaldırılması ve Filistin halkının meşru haklarının tanınması konusunda İsrail'e baskı uygulanması gerektiğini söyledi.

KURTULUŞ İÇİN GAZZE'DEKİ DİRENİŞ HER YÖNDEN DESTEKLENMELİ

Heniyye, Aksa Tufanı'nın tüm İslam aleminin savaşı olduğunu ve Filistin topraklarının kurtulması için Gazze'deki direnişin her yönden desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

İlgili Haberler
İran'dan flaş karar. Hamaney Hamas'a kapıyı kapattı
İsrail ile Hamas anlaşıyor mu? İsrailli üst düzey yetkiliden flaş iddia
Hamas İsrail'e saldırdığı görüntüleri paylaştı
HÜDA PAR mitingindeki Hamas üniformalı kişiler gündem oldu. Ümit Özdağ savcıları göreve çağırdı
Öne Çıkanlar
AKP’li Ravza Kavakçı’nın istediği kararı vermeyen hakime soruşturma!
AKP’li Ravza Kavakçı’nın istediği kararı vermeyen hakime soruşturma!
Şansal Büyüka 'Kulaklarıma inanamıyorum' diyerek açıkladı. Hangi kulüp başkanı hangi hakemi kontrol ediyor
Şansal Büyüka 'Kulaklarıma inanamıyorum' diyerek açıkladı. Hangi kulüp başkanı hangi hakemi kontrol ediyor
Dolar sahiplerinin eli ayağı buz kesildi! Dolar kurunda 2 yıl sonra bir ilk yaşandı
Dolar sahiplerinin eli ayağı buz kesildi! Dolar kurunda 2 yıl sonra bir ilk yaşandı
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Lüksemburg Bosna Hersek'e fark attı. Euro 2024 elemelerinde sürpriz sonuçlar Spor
Lüksemburg Bosna Hersek'e fark attı. Euro 2024 elemelerinde sürpriz sonuçlar
Bakan Güler'den F-35'e veto: 40 adet Eurofighter almayı planlıyoruz Gündem
Bakan Güler'den F-35'e veto: 40 adet Eurofighter almayı planlıyoruz
"Gazze'deki halk açlıkla karşı karşıya" Dünya
"Gazze'deki halk açlıkla karşı karşıya"
İtalya Katolik Kilisesi’nden cinsel istismar raporu Dünya
İtalya Katolik Kilisesi’nden cinsel istismar raporu
Kaldırıma çarpan otomobil alev aldı Yaşam
Kaldırıma çarpan otomobil alev aldı
Yargıdan laiklik karşıtı imam Halil Konakçı hakkında 'Hatay ifadelerine dair' karar Gündem
Yargıdan laiklik karşıtı imam Halil Konakçı hakkında 'Hatay ifadelerine dair' karar