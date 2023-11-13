Kassam Tugayları sözcüsünden '70 rehineyi bırakmaya hazırız' açıklaması

İsrail'in 7 Ekim'deki Hamas baskınını bahane ederek Gazze'ye karşı saldırı başlatmasından bu yana 37 gün geçti. 11 binden fazla Filistinli kayatını kaybederken, 30 binden fazlası da yaralandı.

İsrail saldırıları nedeniyle artık Gazze'de hiçbir yer güvenli değil. Bu ortamda İsrail ordusu, "rehineleri kurtarma amacıyla" karadan girdiği bölgede pek ilerleme kaydedemedi. Bir yandan da Hamas'ın rehineler için pazarlıkları devam ediyor.

5 GÜNLÜK ATEŞKES OLSUN

Hamas'ın askeri kanadı İzzettin El Kassam Tugayları, İsrail'in çatışmaya 5 günlük ara vermesi halinde, 70 kadın ve çocuğu bırakmaya hazır olduklarını söyledi.

İsrail Başbakanı Netanyahu da Hamas'ın elindeki rehinelerle ilgili, Amerikan NBC kanalına verdiği röportajda şunları söyledi:

Kara operasyonuna başlayana kadar pek yakın değildik diyebilirim. Aslında şu ya da bu tür bir anlaşmanın yaklaştığını duyduk ve sonra bunun saçmalık olduğunu öğrendik. Bir şey değildi. Ancak kara operasyonuna başladığımız anda işler değişmeye başladı.

Netanyahu, rehinelerin serbest bırakılmasıyla ilgili olarak "ne kadar az konuşursam o kadar iyi" diyerek şöyle devam etti:

Sanırım bu konuda ne kadar az konuşursam, gerçekleşme ihtimalini o kadar artıracağım. Ve bu baskının, askeri baskının bir sonucudur.

NBC televizyonu da rehinelerin serbest bırakılmasına dair mevcut teklifin detaylarına yer verdi.

NBC News, üst düzey bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Hamas tarafından rehin tutulan yaklaşık 80 kadın ve çocuk, İsrail hapishanelerinde tutulan kadın ve çocuk hükümlüler karşılığında serbest bırakılacak.