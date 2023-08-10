HÜDA PAR şimdide konserleri hedef aldı. AKP listelerinden meclise girdiler

Gaffar Okkan ve 5 polisi şehit eden Hizbullah’ın siyasi uzantısı HÜDA PAR'ın Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emiroğlu, bu kez de konserleri hedef aldı ve "Eğlence adı altında ahlakî değerlerin hiçe sayılarak gençliğin ifsada sürüklenmesi asla kabul edilemez" dedi.

HÜDA PAR şimdide konserleri hedef aldı. AKP listelerinden meclise girdiler

HÜDA PAR’ın Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emiroğlu, düzenlediği basın toplantısında gençlik konserlerini hedef aldı.

Belediyelerin düzenlediği konserleri, ‘düzeni bozma, karışıklık çıkarma’ anlamına gelen ‘ifsat’ kelimesiyle niteleyen Emiroğlu, eğlence adı altında gençlerin ifsada sürüklenmesinin kabul edilemeyeceğini savundu.
Emiroğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"EĞLENCE ADI ALTINDA..."

"Son dönemlerde kimi belediyelerin düzenlediği sözde festivallerle hem genç nesillerin ifsada sürüklendiğini hem de kamu kaynaklarının israf edildiğini esefle izlemekteyiz. Eğlence adı altında ahlakî değerlerin hiçe sayılarak gençliğin ifsada sürüklenmesi asla kabul edilemez. Kültürümüze, sosyal dokumuza ve ülke ekonomisine hiçbir katkısı olmayan bu tür etkinlikler, gençliği ideal, değer, hedef ve önceliklerinin tamamından uzaklaştırmaktadır. Öte yandan sözde özgürlük adı altında sapkın akımların savunuculuğunu yapanların, gençlerin karşısına rol model olarak çıkarılması da tam bir aymazlık ve şuursuzluk örneğidir.

Gençlerin maddî ve manevî gelişimlerine katkı sunmak amacıyla çeşitli etkinlikler tertip etmek gayet tabiidir. Ancak kamu kaynakları, nesillerin ifsat edilmesi amacıyla kullanılmamalıdır. Gençliğin çok ciddi bir ahlakî yozlaşma ile karşı karşıya olduğu günümüzde masiyet ve ifsat kokan etkinlikler yerine meşru dairede ve israfa kaçmadan elbette ki sosyal ve kültürel çalışmalar yapılabilir."

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