HÜDA PAR'dan yerel seçim kararı

Kaynak: AA
HÜDA PAR'dan yerel seçim kararı
HÜDA PAR, mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerdeki kararını duyurdu. Kararı, partinin Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin açıkladı.

31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler öncesi partiler aday ve ittifak çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Hür Dava Partisi'nden yerel seçimle ilgili kararlarına dair açıklama geldi.

Hür Dava Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin, birkaç seçim bölgesinde ittifak adaylarını destekleme, diğer yerlerde ise seçimlere kendi logo ve adaylarıyla katılım sağlayacaklarını duyurdu.

Şahin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Birkaç seçim bölgesinde ittifak adaylarını destekleme, diğer yerlerde ise seçimlere kendi logomuzla ve kendi adaylarımızla katılma kararı almış bulunuyoruz. Bu kararın, partimiz, milletimiz ve memleketimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.

"ADAYLIK SÜRECİ 20 OCAK'A KADAR UZATILDI"

Aday adaylığı başvuru sürecini 20 Ocak'a kadar uzatma kararı aldıklarını ifade eden Şahin, "2024 yerel seçimlerine, partimiz listelerinden belediye başkan adayı, il genel meclisi ve belediye meclisi adayı olarak katılmak isteyen vatandaşlarımızın, bu tarihe kadar başvuru yapabileceklerini ilan ediyoruz. Huzur ve sükunet içinde tamamlanması ümidiyle yerel seçimlerin milletimize ve memleketimize hayırlı olmasını diliyoruz." dedi.

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