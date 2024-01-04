Yargıtay partilerin üye sayısını açıkladı. AKP'nin kaybı büyük oldu

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2024'ün verilerinde, Türkiye'deki siyasi partilerin üye sayıları ortaya çıktı. AKP’nin 199 bin 76 üye kaybettiği belirtildi. Buna rağmen 11 milyon 041 bin 464 üye ile en çok üyesi olan parti olduğu dikkat çekti.

AKP'den sonra ise en çok üye kaybı yaşayan parti İYİ Parti oldu. İYİ Parti'nin 108 bin 935 üye kaybettiği ortaya çıktı. Güncel listede ise 508 bin 578 üyesinin bulunduğu görüldü.

DEĞİŞİM İLE CHP'YE 60 BİNE YAKIN ÜYE KATILDI

Cumhuriyet Halk Partisi’nin değişim hareketlerinden sonra 59 bin 370 yeni üyeyi çatısına aldığı ortaya çıktı.

Yeniden Refah Partisi ise yoğun bir ilgi ile en çok üye artışı yapan siyasi parti olarak listede yer aldı. Fatih Erbakan'ın partisi 96 bin 376 yeni üye ile 365 bin 767 üyeye sahip olmuş oldu.

Son güncellemeler ile siyasi parti üyelerindeki değişiklikler şu şekilde listelendi:

- AKP: 11.041.464

- CHP: 1.428.800

- İYİ Parti: 508.578

- MHP: 486.896

- YRP: 365.767

- DEVA Partisi: 146.820

- GELECEK Partisi: 70.451

- MEMLEKET Partisi: 66.738

- ZAFER Partisi: 43.515

- TİP: 43.206

Yargıtay'ın verilerine göre siyasi partilerin geçtiğimiz yıldan bugüne üye değişimleri şu şekilde listelendi:

YRP: +96.376

CHP: +59.370

Memleket Partisi: +41.606

TİP: +32.084

MHP: +22.804

Zafer Partisi: +17.980

Gelecek Partisi: -5731

Deva Partisi: -30.634

İYİ Parti: -108.935

AKP: -199.76