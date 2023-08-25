HÜDA PAR'lı milletvekili karma eğitimi hedef aldı: Karma eğitimin laiklikle ne alakası var

Seçimlerde Cumhur İttifakı’na destek veren HÜDA PAR, AKP listelerinden Meclis’e 4 milletvekili ile TBMM'ye girmişti.

Seçim süreci sonrasında pek çok kez konserleri, kadın haklarını, karma eğitimi ve laikliği hedef alan açıklamalarda bulunan HÜDA Par'dan bir skandal açıklama daha geldi.

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Bingöl’de yaptığı açıklamada karma eğitimi hedef aldı.

"KARMA EĞİTİMİN LAİKLİKLE NE ALAKASI VAR"

Dinç, “İdeoloji dayatıcı eğitim değil milli eğitim. Batıcı eğitim değil milli eğitim. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in karma eğitimle ilgili yaptığı açıklamayı destekliyoruz. Bakan Tekin’i tebrik ediyoruz. Karma eğitim zorunlu olmasın. İsteyen erkek okullarına gitsin, isteyen kız okullarına gitsin. Karma eğitimin laiklikle ne alakası var” dedi.

NE OLMUŞTU?

Karma eğitimin zorunlu olmadığını savunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı bir televizyon programında “Kız çocuklarını okula göndermeyen ailelerin en baştaki argümanı, ‘Ben çocuğumu erkeklerle aynı okula göndermek istemiyorum’ oluyor. Veliyi ikna etmek için gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz. Veli isterse çocuğunu kız okullarına gönderebilmeli, isterse erkeklerin gittiği okullara gönderebilmeli. Karma eğitime karşı olduğum söyleniyor ancak tam tersine özgürlükçüyüm” demişti.

'DERDİMİ ANLATAMADIM'

“Tekin’in asıl niyetinin ilkokuldan itibaren kız okulu açmak ve bu şekilde karma eğitimi delmek olduğu, bakanlığın üst kadrolarının da bunu kabul ederek destek olacak kişilerden seçildiği, bu konuda kamuoyunun hazırlanacağı” yorumları yapıldı. Tekin’e gelen tepkilerin, geri adımla sonuçlandığı iddia edilmişti.

Tekin, açıklamalarının ardından çevresine kendisini “Derdimi anlatamadım” sözleriyle savunmuştu. “Kendimi yanlış ifade ettim, öyle demek istemedim” dediği belirtilen Tekin’in, “karma eğitime karşı çalışmalar yapılabileceği” yönündeki yorumlara işaret ederek “Böyle bir niyetim yok, böyle bir hazırlık da yok. Niyetim kız çocuklarının okumasıydı” ifadelerini kullandığı kaydedilmişti.