Başrollerini Denizcan Aktaş, Miray Daner ve Biran Damla Yılmaz paylaştığı Hudutsuz Sevda’nın gelecek bölümlerinde neler yaşanacağını merakla bekleniyor. Hudutsuz Sevda’nın 15. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Hudutsuz Sevda 15. bölüm fragmanı yayınlandı m? Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman?

HUDUTSUZ SEVDA 15. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

MedYapım’ın yapımcılığını üstlendiği, yönetmenliğini ise Murat Öztürk’ün yaptığı, senaryosunu da Bahadır Özdener’in kaleme aldığı Hudutsuz Sevda’nın 15. bölüm fragmanı yayınlandı.

Hudutsuz Sevda’nın 15. bölümü 11 Ocak Perşembe günü yani bu akşam FOX TV’de yayınlanacak.

HUDUTSUZ SEVDA KONUSU NEDİR?

Halil İbrahim, genç yaşta babasını kaybedip İstanbul'a göç etmek zorunda kalmıştı. Yıllar sonra, Karadeniz'e güçlü bir delikanlı olarak döndü. Bu dönüş, yeni bir başlangıca adım atma arzusu taşıyan Halil İbrahim'in hayatını kökten değiştirecekti. Yasemin'le evlenerek umut dolu bir geleceğe yelken açtı, ancak geçmişin gölgesi hala onunla birlikteydi.

20 yıl sonra, Halil İbrahim'in hayatına yeni bir dokunuş yapacak olaylar zinciri başladı. İntikam arayışına giren Halil İbrahim, Leto ailesinin Zeynep'i ile karşılaştı. Bu karşılaşma, sadece Halil İbrahim'in değil, aynı zamanda her iki ailenin de kaderini derinden etkileyecekti.

İntikam, aşk, ve geçmişin izleriyle şekillenen bu hikaye, izleyicilere duygusal ve heyecan dolu bir serüven sunacak. Karakterlerin içsel çatışmaları, seyircileri olaylarla dolu bir yolculuğa davet edecek, her biri kendi gerçekleriyle yüzleşmek zorunda kalacak.

HUDUTSUZ SEVDA OYUNCU KADROSU

"Hudutsuz Sevda" dizisinin kadrosu, Denizcan Aktaş, Miray Daner, Biran Damla Yılmaz, Esra Dermancıoğlu, Burak Sevinç, Asuman Dabak ve Burak Sergen gibi usta oyuncular yer alıyor.