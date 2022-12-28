﻿Hükümetin yüzde yüzü aşan zamlarına kim ceza yazacak?

Piyasada, fiyat denetim sonucu 13 markaya 878 milyon lira ceza kesildi. Marketlere de ceza kesilmişti. Bu çağda, depoya baskın, zabıta ile denetim, ancak kabile devletlerinde olur. Kurumsal devlet, ceza kesmek yerine, piyasada rekabetin önünü açar ve gerekirse piyasaya geçici bir süre için veya sürekli olarak kendisi girer. Söz gelimi Et Balık Kurumu olduğu yıllarda eti ucuz yiyorduk. Et ithalatı da yoktu.

TÜİK Ekim 2022 ayı verilerine göre, tarımsal girdi fiyatları yıllık olarak;

*Tarımda Enerji fiyatları yüzde 196,69,

*Tarımda Gübre fiyatları yüzde 192,52,

*Tarımsal ilaç fiyatları yüzde 107,56 oranında arttı.

AKP, Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu'na bağlı 32 süt fabrikasını, Yem Sanayi Türk A.Ş.'ye bağlı 24 yem fabrikasını, Et ve Süt Kurumu'nun 12 kombinesini özelleştirdi. Bunların bir kısmı kapandı. Et, yem ve gübre fiyatları arttı.

Bunlarda özelleştirme, gelir sağlamak amacıyla yapıldı, AKP iktidarı gelir sağladı ve fakat halk kaybetti. Gıda fiyatları arttı.

Şimdi devlet enerjisini gösteriş amaçlı ve çoğu parçası ithal otomobil üretmeye harcamak yerine, gübre, yem ve ilaç fabrikaları kursa, ürünü çiftçiye maliyetine satsa gıda fiyatları artmaz. Hükümet de polisiye önlemler ile zaman kaybetmez.

Daha önemlisi; hükümet pazara fiyat kontrolü için polis gönderiyor ve ceza yazıyor. Ama kendisi fiyatları daha çok artırıyor.

1-Hükümet 2023 yılında uygulanacak ceza, harç ve özel iletişim vergisi gibi bazı vergilere yüzde 122,93 oranında zam yaptı.

2-2023 doğal gaz hizmet bedellerine yüzde 84 oranında zam yaptı.

3-Dünyada doğal gaz fiyatları, 1 Ocak 2022'de 3,68 iken dün itibariyle, 27.12.2022'de 5,09'e yükseldi. 2022 yılı, yıllık artış yüzde 38 oldu. (İnvesting.com). Buna karşılık neden Türkiye'de, Kasım 2022'de Yİ-ÜFE olarak elektrik ve gaz fiyatları yıllık yüzde 442,97 oranında arttı?

4-Dünyada Brent Petrol fiyatı 1 Ocak 2022'de 84,73 dolar idi. Dün 27 Aralık 2022'de yüzde 1'den daha az yüzde 0,52 oranında artmış olarak 85,17 dolar oldu. Hâl böyle iken, neden Türkiye'de Yİ-ÜFE olarak ham petrol fiyatları yüzde 196,29 oranında arttı?

Cumhurbaşkanı 2023 yılı enflasyonu için önce "Enflasyonu hedeflediğimiz şekilde 2023 sonunda yüzde 20'ler seviyesine, 2024'te tek haneli rakamlara düşürmek için ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız. Açıkça söylüyorum, herkes hesabını 2023'te yüzde 20'ler seviyesinde enflasyona göre yapsın." diyor. Ama kendisi neden kamu malları ve hizmetlerine yüzde 100'ün üstünde zam yapıyor?

Bunun hesabını kim soracak? Elbette millet soracak.