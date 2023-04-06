Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), “Görüşmede, Bakan Akar tarafından, ülkemizdeki deprem felaketi sonrasında ABD’nin sağladığı destek ve gösterdiği dayanışmadan dolayı teşekkür edildi. NATO’nun Açık Kapı politikasını her zaman desteklediğimiz, Finlandiya’nın üyeliğinin bunu bir kez daha gösterdiği ve en kısa zamanda İsveç’in de taahhütlerini yerine getirmesinin ümit edildiği vurgulandı” açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile bugün telefon görüşmesi yaptı. MSB’nin görüşmeye ilişkin yazılı açıklamasında şunlar kaydedildi.

“Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, 6 Nisan 2023 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. NATO, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı görüşmede; ülkemizde yaşanan deprem felaketinden duyulan üzüntü, Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması’nın uzatılmış olmasının önemi, Finlandiya’nın NATO üyeliği, ülkemizin F-16 tedarik ve modernizasyon projesinin hızlı ve olumlu sonuçlanmasının önemi üzerinde duruldu.

Görüşmede, Bakan Akar tarafından, ülkemizdeki deprem felaketi sonrasında ABD’nin sağladığı destek ve gösterdiği dayanışmadan dolayı teşekkür edildi. NATO’nun Açık Kapı politikasını her zaman desteklediğimiz, Finlandiya’nın üyeliğinin bunu bir kez daha gösterdiği ve en kısa zamanda İsveç’in de taahhütlerini yerine getirmesinin ümit edildiği vurgulandı.

Bakan Austin tarafından, deprem yaralarının sarılması bağlamında ABD’nin ilave her türlü desteğe hazır olduğunun altı çizildi.”