Hulusi Akar Ayhan Bora Kaplan’ın oğlunun kirvesini ziyaret etti

Düzenleme: Kaynak: Oda TV
Hulusi Akar Ayhan Bora Kaplan’ın oğlunun kirvesini ziyaret etti

AKP Kayseri Milletvekili Hulusi Akar’ın suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan’ın oğlunun sünnet düğününde kirvelik yapan Menderes Kutlu’yu ziyaret etmesi dikkat çekti.

Adana 01 FK, yeni sezon hazırlıklarına Kayseri Erciyes'te hız kesmeden devam ediyor. İkinci ligde Adana'yı temsil edecek olan takımın kampına önemli ziyaretçiler geldi. Adana 01 FK'nın kampını AKP Kayseri milletvekili Hulusi Akar, AKP milletvekili Bayar Özsoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AKP Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ziyaret etti.

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Odatv'nin haberine göre, Özellikle Hulusi Akar’ın, Ayhan Bora Kaplan’ın oğlunun sünnet düğününe katılan Menderes Kutlu’yu ziyaret etmesi kamuoyunun dikkatini çekti.

Ankara’da yer altı dünyasında “Kaplan Suç Örgütü” lideri olarak bilinen Ayhan Bora Kaplan’ın emniyet ifadesinde Ayhan Bora Kaplan’a oğlunun sünnet düğünü ve “kirveleri” sorulmuştu.
Çete lideri Ayhan Bora Kaplan’ın 9 saat süren emniyet ifadesinde Kaplan’a oğlu için yaptığı sünnet düğününde yeraltı dünyasının ünlü isimlerinin neden kirve yapıldığı sorulmuştu.

Emniyet, Ayhan Bora Kaplan’a sünnet düğünüyle ilgili şu soruyu yöneltmişti:

“Düğüne ülke çapında bilinen suç örgütü liderleri Selahattin Yılmaz, Menderes Kutlu ve Necati Arabacı’nın kirve olarak katıldıkları; ülke genelinde faaliyet gösteren illegal yapılanmalar ile ilişkili olduğunuz anlaşılmıştır. Açıklamanızı yapın.”

Ayhan Bora Kaplan bu soruya şöyle yanıt vermişti:

“Bu kişilerin illegal bir işini duymadım, bilmiyorum. Ortak arkadaşlarımız vasıtası ile tanıştım. Her birini yılda bir kez belki görmem bile, kirve yapmamın nedeni ortak arkadaşlarımızın olmasıdır.”

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