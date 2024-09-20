Hulusi Akar muhafazakarları sokağa çıkmaya çağırdı. Daha önce de dini konularda vaaz vermişti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ'nin (KAYMEK) yıl sonu sergisi açılışına katılan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AKP Kayseri Milletvekili Hulusi Akar burada bir konuşma gerçekleştirdi.

“MUHAFAZAKAR İNSANLARIN SOKAĞA ÇIKMASI LAZIM”

Daha önceki konuşmalarında da dini konularda vaaz verir gibi konuşan Akar, bu kez de muhafazakar vatandaşları sokağa çıkmaya çağırdı.

Akar yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Burada en önemli konulardan biri, benim asıl vurgulayacağım konu muhafazakar insanların sosyalleşmesi. İnsanların sokağa çıkması lazım. Bunun için çeşitli faaliyetlerin yapılması lazım. Herkes evinde kendi çalıp kendi oynuyor dolayısıyla sosyalleşme olmuyor. Sokakta görünmüyorsunuz ve siz görünmediğiniz zaman da sokakta yanlış işler oluyor. İnsanların evinden çıkması lazım. Bu sosyalleşme konusunda bizim çalışmalarımız gerekli ve zorunlu. Bu konuda da belediye başkanımızın önderliğinde, valimizin katkılarıyla, arkadaşlarımızın yardım ve destekleriyle bu konuda gerçekten çok önemli gelişmeler oldu. Dolayısıyla ben kendilerini kutluyorum, tebrik ediyorum. Bu yolda yürümeye devam. Bu sergi olur, sanat olur, spor olur, konser olur, dini ve milli çalışmalar olur. Fakat bir şekilde insanların evden çıkıp buluşması lazım, konuşması lazım, görüşmesi lazım. Yanlışlarımızı düzeltmemiz lazım, eksiklerimizi tamamlamamız lazım. Tek başına hayat olmaz. Dolayısıyla bu manada çalışmaların bu yönde de çok büyük önem arz ettiğini söyleyerek hepinizi saygıyla selamlıyorum”

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Bir araya geldiği vatandaşlara yönelik dini içerikli bir konuşma yapan Hulusi Akar, “Eğitimin amacı Allah korkusu ve kuldan utanmadır” deyip, “Bunları vermezsen ateistle uğraşırsın, LGBT ile uğraşırsın” ifadelerini kullanmıştı.

Sözlerinin devamında “Devlet ve millet olarak bunu yapmamız lazım. Ama her şeyi de devletten beklemeyin” diyen Akar, annelere de sitem ederek şunları söylemişti: “Anneler çok veballi. Çocuklar küçükken kıyamıyor sabah namazına kalkamaz, camiye gidemez, yatsın uyusun diyorlar. - Aradan 10 yıl geçiyor, çocuk laf dinlemez oluyor. Bunu sen en başta düşünecektin."

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