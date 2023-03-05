Hülya Koçyiğit'in eşi ameliyat masasına yattı

Hülya Koçyiğit'in, "Benim ilacım" dediği eşi Selim Soydan, ameliyat masasına yattı. Bir süredir yürümekte bile zorlandığı öğrenilen Soydan, omuriliğinden operasyon geçirdi.

"ZOR BİR AMELİYAT GEÇİRDİ"

Haberi sosyal medya hesabından duyuran Hülya Koçyiğit, "55 yıllık hayat arkadaşım, benim canım Selim’im omurilikten zor bir ameliyat geçirdi. Bu ameliyatı başarılı bir şekilde tamamlayan Prof. Dr. Hakan Emmez ve ekibine tüm kalbimle teşekkür ederim. Selim’im; sağlıkla hep böyle gül sen emi?" dedi.

"UZUN ZAMANDIR IZDIRAP ÇEKİYORDU"

Koçyiğit, yaptığı açıklamada, "Uzun zamandır ızdırap çekiyordu. Yürümekte bile çok zorlanıyordu. Sinir ameliyatı olduğu için korkuyordum ama çok şükür başarılı geçti. Her geçen gün inşallah daha iyi olacak" şeklinde de konuştu.