Eski manken ve oyuncu Ebru Destan ameliyat masasına yattı. Bademcik ameliyatı olan oyuncu, hasta yatağından paylaşım yaptı.

Sağlık durumu hakkında bilgi veren Ebru Destan, “Sağlıktan ötesi hikâye. Yıllardır tonsilit (bademcik iltihabı) olmaktan kâbus yaşıyordum. Nihayet bademciklerimden kurtuldum. Kolay mıydı, asla. Çocuk yaşlarda yapılınca daha kolay bir operasyon. Ama antibiyotik kullanmaktan böbreklerim iflas edecekti. Bir müddet sesim, soluğum çıkmayacak. Herkese sağlık dilerim." dedi.