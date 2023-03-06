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Ebru Destan ameliyat masasına yattı

Eski manken ve oyuncu Ebru Destan bademcik ameliyatı oldu. Instagram'dan paylaşım yapan oyuncu, "Sağlıktan ötesi hikâye. Yıllardır bademcik iltihabı olmaktan kâbus yaşıyordum. Nihayet bademciklerimden kurtuldum" dedi.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 10:49
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Ebru Destan ameliyat oldu

Ebru Destan ameliyat masasına yattı
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Eski manken ve oyuncu Ebru Destan ameliyat masasına yattı. Bademcik ameliyatı olan oyuncu, hasta yatağından paylaşım yaptı.

Sağlık durumu hakkında bilgi veren Ebru Destan, “Sağlıktan ötesi hikâye. Yıllardır tonsilit (bademcik iltihabı) olmaktan kâbus yaşıyordum. Nihayet bademciklerimden kurtuldum. Kolay mıydı, asla. Çocuk yaşlarda yapılınca daha kolay bir operasyon. Ama antibiyotik kullanmaktan böbreklerim iflas edecekti. Bir müddet sesim, soluğum çıkmayacak. Herkese sağlık dilerim." dedi.

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